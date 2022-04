La scogliera dei misteri su Rai1: quando va in onda la prima puntata e di cosa parla

La scogliera dei misteri va in onda per la prima volta su Rai1 a partire da martedì 12 aprile 2022. Le anticipazioni della trama della prima puntata.

Martedì 12 aprile 2022 prende il via su Rai1 una interessante miniserie che arriva dalla Francia per mostrare ai telespettatori italiani una storia ricca di segreti e verità inaspettate. La prima delle tre puntate evento de La scogliera dei misteri va in onda a partire dalle ore 21:30 circa e ci farà conoscere storia di Lola Bremond, una giovane che cambia città per sostenere un colloquio di lavoro rivelatosi poi falso dove però viene a sapere che 25 anni prima in quel luogo è morta una ragazza che le assomiglia in modo disarmante. La trama della prima puntata del nuovo prodotto crime di Rai1.

La scogliera dei misteri: la prima puntata

Rai1 ha scelto di puntare di nuovo con forza su di un prodotto francese dopo il grande successo di Morgane – Detective Geniale. A partire da martedì 12 aprile 2022 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico va in onda la prime delle tre serate evento della nuova miniserie dal titolo La scogliera dei misteri.

Il nuovo prodotto di genere crime misto al drammatico nel quale la protagonista deve fare luce sul suo passato dai risvolti misteriosi vanta la regia di Grégory Ecale e le interpretazioni degli attori Garance Thenault, Pierre-Yves Bon, Jérôme Anger, Vincent Winterhalter, Élodie Frenck, Alexis Loret, Aurélie Vaneck.

Una somiglianza impressionante con una donna misteriosamente scomparsa. Dei messaggi anonimi di avvertimento. Ma chi è veramente Lola? #LaScoglieraDeiMisteri, stasera, martedì #12aprile, in 1^ visione su #Rai1 e #RaiPlay pic.twitter.com/UvUc2weYqw — Rai1 (@RaiUno) April 12, 2022

La scogliera dei misteri: le anticipazioni della trama della prima puntata

Lola Brémond è una 25enne laureata in gestione alberghiera che si sposta nella bella Bretagna per sostenere un colloquio per il prestigioso posto di assistente manager.

Presto però la ragazza si rende conto che quel colloquio non è mai stato reale e di essere stata adescata in quel posto per un altro motivo.

La giovane viene infatti a sapere che proprio 25 anni prima in quel posto è morta una ragazza di nome Manon Jouve che le assomiglia incredibilmente, accendendo in lei un campanello d’allarme.

Le toccherà così iniziare ad indagare sul suo passato diventato di colpo misterioso quando con un messaggio telefonico tale Rémi Perec che le promette chiarimenti, così la attirata a casa sua ma una volta arrivata lì lo trova moribondo.