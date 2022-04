Lulù Selassié su Instagram tranquillizza i fan sul rapporto con il papà di Manuel Bortuzzo

Negli ultimi giorni i fan della coppia formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno scatenato una bufera di commenti per il comportamento di papà Franco Bortuzzo. Tramite le sue storie Instagram è intervenuta direttamente la principessina etiope per chiarire almeno in parte la situazione. Le sue parole.

Lulù Selassié spiega la situazione nelle sue storie Instagram

In questi giorni i fan di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati davvero molto preoccupati a causa di un comportamento di papà Franco Bortuzzo (genitore del nuotatore). I diretti interessati hanno letto i vari commenti dei loro fan spaventati e tramite le sue storie Instagram la principessina etiope ha voluto chiarire personalmente la situazione raccontando come stanno le cose.

“Siamo qui felici, ci mancate e mi raccomando non preoccupatevi perché vedo che siete un po’ spaventati. Siamo tutti qui appassionatamente, ci amiamo tutti e quindi sappiate che vi amiamo tanto, è per questo che sto facendo questo messaggio perché voglio che stiate sereni. Non voglio che vi spaventiate, che vi agitiate perché mi dispiace”, afferma Lulù in un video pubblicato sulle sue storie Instagram. Poi prosegue: “State sereni, non preoccupatevi, non fatevi tutti questi film mentali.

Io e Manu siamo tranquilli però se leggiamo tutte queste cose ci viene l’ansia. Noi quest’ansia non ce l’abbiamo quindi ci dispiace che dovete averla voi”.

Lulù Selassié e Franco Bortuzzo cosa è successo

Lulù Selassié ha voluto pubblicare queste storie dopo che i suoi fan e quelli di Manuel Bortuzzo si sono spaventati vedendo che il papà del nuotatore non segue più la principessa etiope su Instagram.

Molti hanno ipotizzano che tra le due famiglie si fosse rotto qualcosa anche se i due giovani che fanno coppia dal GfVip hanno sempre sostenuto che la famiglia Selassié e la famiglia Bortuzzo vadano d’amore e d’accordo.

Dalle parole di Lulù su Instagram sembra che non sia successo nulla di grave, intanto però Franco Bortuzzo non ha ancora iniziato nuovamente a seguirla e non si è espresso sull’argomento.