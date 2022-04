Quanto ha speso Ben Affleck per l’anello di fidanzamento di Jennifer Lopez: la cifra è da capogiro

Soltanto qualche giorno fa i fan di Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati sorpresi dalla notizia che i due sono pronti per il matrimonio. A rendere nota la notizia è stata la cantante, che in una newsletter ha anche mostrato l’incredibile anello che la sua dolce metà le ha regalato per l’occasione. Dopo l’annuncio, dunque, l’attenzione si è rapidamente concentrata sul pegno d’amore e in queste ore in molti si stanno chiedendo quanto abbia speso la star di Armageddon per l’occasione.

Jennifer Lopez mostra l’anello di fidanzamento di Ben Affleck: ecco quanto vale

Sembra proprio che questa volta Ben Affleck e Jennifer Lopez vogliano fare le cose davvero in grande; lo dimostra l’anello di fidanzamento che lei ha mostrato in queste ai suoi fan e che rapidamente ha attirato la loro attenzione.

Si tratta infatti di uno splendido anello con raro diamante verde che, stando a quanto riportato in queste ore da Pagesix.com dovrebbe essere di circa 8.5 carati. Ma a far impallidire, ovviamente, è la cifra che si suppone la star abbia speso per JLO; lo stesso portale infatti afferma che il valore complessivo del pegno d’amore si attesterebbe intorno ai 10 milioni di dollari. Una cifra davvero proibitiva, che fa impallidire tutti gli altri anelli che la popstar ha precedentemente indossato.

Jennifer Lopez: quanto valeva il precedente anello di fidanzamento di Ben Affleck

I fan dei Bennifer ricorderanno senz’altro che la coppia era già in procinto di sposarsi agli inizi del 2000 ma, come sappiamo, i due non sono mai arrivati in chiesa. Anche in quel caso Ben Affleck sembrava non aver badato a spese, regalando a Jennifer Lopez un anello di fidanzamento con diamante rosa di circa 6.1 carati che Pagesix.com avrebbe valutato circa 1.2 milioni di dollari.

Una cifra senz’altro esorbitante, ma che non ha nulla a che vedere con quella sborsata recentemente dalla star americana.

Senza contare che questa volta ha optato per un colore che la stessa JLO ha affermato di preferire.

“Ho sempre detto che il verde è il mio colore preferito. Forse ricorderete un certo abito dello stesso colore” ha scritto la popstar nella newsletter (riportata da Pagesix.com) riferendosi all’abito indossato nel 2020 in occasione dei Grammy nel 2000.

“Ho capito che ci sono molti momenti della mia vita in cui sono successe cose incredibili ed ero vestita proprio di verde” prosegue la Lopez. Non si può infatti dimenticare che anche il suo ex Alex Rodriguez – con cui si sarebbe dovuta sposare – le aveva regalato un anello con smeraldo per il fidanzamento (e che è stato valutato circa 1.8 milioni di dollari).