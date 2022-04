Silvano Michetti sarebbe tornato in Italia dopo la squalifica dall’Isola dei Famosi: finisce la sua avventura

Dopo la squalifica dall'Isola dei Famosi, Silvano Michetti sarebbe già rientrato in Italia. Vano il tentativo del fratello Ivano di far desistere Mediaset dall'iniziativa presa.

Breve ma parecchio discussa l’esperienza di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi. Il batterista dei Cugini di Campagna è stato squalificato dal gioco per aver pronunciato una bestemmia appena sbarcato in Honduras. Immediata la decisione di Mediaset seppur contestata da Ivano Michetti, leader del gruppo nonché fratello di Silvano. L’ex naufrago avrebbe già fatto ritorno in Italia.

Silvano Michetti sarebbe tornato in Italia dopo la squalifica all’Isola

L’esperienza di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi si è conclusa nel peggior dei modi: ancor prima di cominciare e, soprattutto, con una squalifica.

Al membro dei Cugini di Campagna è infatti costata cara l’espressione blasfema pronunciata non appena approdato in Honduras assieme a Nick Luciani, con il quale avrebbe dovuto fare coppia nel gioco. Un caso di bestemmia analizzato dalla produzione e da Mediaset, che alla fine ha optato per l’immediata squalifica dal reality.

La decisione presa dall’azienda è parsa inevitabile, considerando il regolamento dei reality che vieterebbe l’utilizzo di espressioni blasfeme. Per Silvano Michetti l’esperienza all’Isola dei Famosi si è conclusa così con l’immediato ritorno in Italia, come rivelato da Fanpage.it.

Sarebbero ora pari a zero le possibilità di essere richiamato in gioco.

Silvano Michetti squalificato: la rabbia del fratello Ivano

Sulla squalifica di Silvano Michetti si è scatenato negli ultimi giorni un polverone mediatico. Ad intervenire in prima linea sulla questione è stato il fratello Ivano, nonché leader dei Cugini di Campagna. Appresa la decisione di Mediaset, il musicista ha infatti deciso di schierarsi contro l’azienda, specificando le ragioni in una nota.

“L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’.

L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia“, ha spiegato.

E a seguire rende noto che, “Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela, ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione“. Il suo appello tuttavia sarebbe rimasto inascoltato, con Silvano Michetti che non avrebbe potuto fare altro che tornare in Italia e chiudere così la sua esperienza all’Isola dei Famosi.