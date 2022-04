Silvano dei Cugini di Campagna espulso dall’Isola dei Famosi dopo la bestemmia in diretta: la decisione di Mediaset

Il cugino di campagna Silvano Michetti è stato espulso dall'Isola dei Famosi per la bestemmia in diretta, come annunciato da Mediaset, che mette fine alla breve esperienza del naufrago.

È arrivato il verdetto finale per Silvano Michetti, cantante dei Cugini di Campagna, squalificato alla fine dall’Isola dei Famosi per l’infelice espressione blasfema usata al suo arrivo a Cayo Cochinos. Il nuovo naufrago è durato un battito di ciglia, dopo che sui social sono iniziati a circolare video della bestemmia scappata mentre commentava il viaggio per sbarcare sull’isola con Alvin. Espressione che non è sfuggita ai telespettatori e, alla fine, neanche a Mediaset, che ha deciso per l’espulsione del concorrente.

Mediaset espelle Silvano dei Cugini di Campagna per la bestemmia

Con un comunicato, Mediaset annuncia la fine dell’esperienza di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi.

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile“.

Isola dei famosi: espulso Silvano dei 'Cugini di campagna' per espressione blasfema. pic.twitter.com/jyFo1k1aC5 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) April 6, 2022

L’espulsione di Silvano Michetti dall’Isola dei Famosi: ironia sui social

La decisione di Mediaset non ha mancato di suscitare reazioni nei telespettatori dell’Isola dei Famosi, che hanno commentato l’espulsione non con una certa ironia sui social.

Ricordando la diatriba dei Cugini di Campagna con i Maneskin, un utente osserva: “E comunque Silvano è riuscito a infrangere il regolamento appena messo piede in spiaggia e a farsi espellere dopo due giorni. I Maneskin così ribelli, così rocker, così contro il sistema, ma could never“.

Altri hanno paragonato l’accaduto a quanto successo a Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip, commentando la velocità con cui il cugino di campagna è stato fatto fuori. La sua esperienza rimane infatti una delle più brevi all’Isola: “Silvano all’isola si è tuffato dall’elicottero, ha nuotato fino alla spiaggia, ha tirato un porcone, è tornato a casa MIGLIOR PERCORSO DI SEMPRE SENZA SE E MA“, ironizza un utente su Twitter.

La bestemmia di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi

L’episodio si conclude dopo intensi dibattiti sull’espressione blasfema di Silvano in diretta al reality. Che rischiasse la squalifica era probabile, ma non manca chi osserva come sia ormai un po’ passé far fuori concorrenti per tale motivo.

La bestemmia nei reality è infatti abbastanza comune e le polemiche nascono ogni volta: da Tommaso Zorzi e la presunta espressione inappropiata al Grande Fratello Vip, ad Awed proprio all’Isola dei Famosi, accusato da Fariba Tehrani.

Purtroppo, su Silvano i dubbi erano ben pochi e il naufrago dovrà tornare sulla terra ferma.