Sparatoria nella metropolitana di Brooklyn a New York: il bilancio è di 16 feriti, 5 in condizioni critiche

Alla conferenza stampa è intervenuta anche la governatrice dello Stato di New York, che ha ringraziato gli addetti ai lavori della metro per aver aiutato per primi i cittadini in pericolo.

Si sta tenendo in questi minuti la conferenza stampa organizzata dalla Polizia di New York in merito alla violenta sparatoria che ha coinvolto una stazione della metropolitana di Brooklyn, alla presenza delle autorità politiche, sanitarie e della polizia

La sparatoria è avvenuta intorno alle 8.30 del mattino (ora locale), dopo che un uomo, attualmente ricercato dalla polizia, ha prima lanciato dei fumogeni e poi aperto il fuoco sui presenti nella stazione. Nei primi concitati momenti era stato diramato anche un allarme bomba che ora è rientrato.

Sparatoria in metropolitana: il bilancio aggiornato dei feriti

“Fin dalle prime chiamate abbiamo monitorato la situazione e messo a disposizione tutte le risorse possibili” ha detto una portavoce del sistema emergenze, “Al momento è in corso un’indagine”.

Al momento il bilancio definitivo è di 16 persone ferite, 10 da colpi d’arma da fuoco e 5 in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di un uomo, un afroamericano visto indossare il giubbino arancione di un addetto ai lavori della metropolitana e pantaloni verdi, alto circa 1,65 e di peso di 77kg.

L’intera area è stata recintata, negozi e scuole chiuse ma al momento ai ragazzi è stato vietato di tornare a casa, per restare al sicuro nelle scuole.

Niente bombe in metropolitana

Keechant Sewell Commissoner della Polizia di New York ha aggiunto, in merito all’allarme bomba: “Non ci sono materiali esplosivi nelle metropolitane, ma il caso viene trattato come terrorismo”.

“Chiediamo aiuto ai cittadini di inviarci foto e video anche se li ritenete inutili” in modo da poter ricostruire quanto accaduto. Pare che l’uomo abbia lanciato i fumogeni contro i treni in corsa che sono stati immediatamente fermati dagli addetti; al momento non si conoscono né il movente né l’autore, per questo è stata esclusa la pista terroristica, ma l’assalitore è considerato un uomo pericoloso.

Le parole della Governatrice dello Stato di New York

Presente alla conferenza stampa, al posto del sindaco che si trova in quarantena causa Covid, la Governatrice Kathy Hochul, che ha detto: “Questa mattina i cittadini di New York si sono svegliati per vivere una giornata normalissima (…), una normalità distrutta da un individuo senza cuore e senza il minimo interesse per coloro che ha ferito. Questa persona è ancora in fuga e chiediamo ai cittadini di fare attenzione perché l’azione della polizia è ancora in corso”.

Hochul è poi tornata su un tema molto dibattuto in questo periodo negli States, ovvero quello legato alle armi: “Diciamo basta alle sparatorie di massa, alla distruzione di vite (…) deve finire ora e siamo stanchi di leggere di sparatorie che uccidono teenager o adulti.

Vogliamo tornare alla normalità dopo due lunghissimi anni, e su questo io e il sindaco continueremo a lavorare”.

Infine, Hochul si è soffermata sul ruolo degli addetti ai trasporti: “Ringrazio il personale della MTA che per primo ha veicolato i passeggerei fuori dalla metro per metterli in salvo e tutte le forze di soccorso che son intervenute.

(…) State attenti, abbiate cura di voi stessi e se avete qualsiasi informazione contattate la polizia”.

A lei si è aggregato anche il responsabile di MTA, l’azienda che gestisce la metro: “Un ringraziamento a tutti coloro che hanno immediatamente aiutato i passeggeri, soprattutto ai dipendenti dei trasporti che hanno immediatamente fermato i treni ed evacuato la stazione. Oggi abbiamo visto cittadini di ny in difficoltà aiutarsi a vicenda, questo è quello che ricorderemo cioè che i newyorkesi sono resilienti e pronti ad aiutare”.