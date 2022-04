Alex Baroni, la dedica di Giorgia su Instagram a 20 anni dalla tragica morte: “Il tempo non cancella niente”

Giorgia affida al suo profilo Instagram una struggente dedica a 20 anni dalla morte di Alex Baroni, l'artista e suo ex compagno scomparso 20 anni fa per un terribile incidente.

Giorgia ricorda Alex Baroni con una dedica speciale a 20 anni dalla sua morte. Era il 13 aprile 2002 quando il cantautore, suo ex compagno, perse la vita in un terribile incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Le parole dell’artista sigillano l’istantanea di un legame che continua oltre la tragedia.

Alex Baroni, Giorgia lo ricorda a 20 anni dalla morte: “Il tempo non cancella niente“

20 anni fa, il 13 aprile 2002, Alex Baroni morì dopo un incidente in moto. Artista di successo, per circa 4 anni è stato al fianco di Giorgia, sua collega e compagna di vita. Oggi l’artista lo ricorda con una dedica speciale, affidata a una delle sue Instagram Stories, in cui condensa tutto il suo affetto e fa un dolce ritratto: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente“.

Instagram Story di Giorgia per Alex Baroni

La morte di Alex Baroni 20 anni fa: l’amore, il successo e il tragico incidente

Alex Baroni e Giorgia hanno vissuto una storia d’amore per circa 4 anni, fino a poco tempo prima della tragica scomparsa del cantautore. Al di là della conclusione della loro relazione sono rimasti amici, e spesso la cantante lo ha ricordato anche davanti alle telecamere.

In una intervista a Verissimo, Giorgia aveva dipinto la morte dell’ex compagno come “una voragine” nella sua esistenza.

La morte di Alex Baroni è avvenuta quando la sua carriera era in pieno fermento. Dall’esordio in categoria Giovani al Festival di Sanremo 1997, il successo è esploso velocemente sulle ali di una voce straordinaria. Tra le sue canzoni più famose titoli come Cambiare, Onde e La distanza di un amore. Il 13 aprile 2002 il dramma: a soli 35 anni, dopo oltre 20 giorni di ricovero a seguito di un terribile incidente, il suo cuore ha smesso di battere.