Manila Nazzaro risponde su Instagram agli insulti ai commenti le sue parole sui Jerù. Le sue parole

Negli ultimi giorni Manila Nazzaro è stata attaccata duramente dai fan di Jessica Selassié e Barù a causa di alcune sue dichiarazioni sulla “coppia” Jerù del GF Vip. Dopo le ultime gravi offese, però, non ci è più stata e ha voluto scrivere delle Instagram stories dirette proprio ai fan della coppia. Le sue dichiarazioni.

Manila Nazzaro contro gli hater

Dopo aver dichiarato durante un’intervista che “i Jerù non sono mai esistiti” Manila Nazzaro è stata duramente attaccata e offesa su Twitter dai fan della coppia. L’ex Miss Italia però ha voluto reagire pubblicando alcuni commenti degli utenti con gravi offese sulle sue storie Instagram e rispondendo agli stessi.

“Cari Jerù sani, cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita, fatevi curare da uno bravo”, ha scritto, infatti, Manila Nazzaro.

Nella storia seguente, invece, l’ex gieffina ha dedicato un’interna schermata per dire la sua: “Sappiate che io continuerò a dire ciò che penso di tutto e tutti con il rispetto e l’educazione che mi hanno contraddistinto in tutta la mia vita. Stessa cosa faranno tutti i ragazzi e le ragazze che mi seguono e con cui condivido il mio affetto (…) Siete il nulla e nulla scatenate“.

Poi continua: “Penso che la maggioranza dei Jerù siano persone carine, che semplicemente hanno tifato una coppia che di fatto non è mai esistita. Ed esistono le persone che continueranno ad avere il mio affetto. E parlo di Jessica e Barù”.

Manila Nazzaro è stata vittima di tantissimi commenti di vero e proprio odio da parte dei fan della coppia Jerù per via di alcune sue dichiarazioni su Jessica e Barù al programma Non succederà più.

In tale occasione l’ex Miss Italia e ora anche ex gieffina aveva dichiarato che: “La dinamica tra Jessica e Barù ha colpito tutti. Non c’era nulla tra loro neanche dentro la casa, lui è sempre stato molto chiaro. Jessica aveva bisogno di affetto ma sin dall’inizio le dissi di non soffermarsi su di lui. Jessica al di là di tutto è pazzesca, non so se ha ancora il pallino per Barù, spero di no ma i Jerù non sono mai esistiti. A me Barù sta molto simpatico, il rapporto con lui è super easy. Ma i Jerù non sono mai esistiti, vedevo una bellissima amicizia come la mia e Aldo”.