Jessica Selassié prossima tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione che spezza il cuore ai fans dei Jerù

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip6. La più grande delle principesse Selassié ha conquistato il pubblico per il suo carattere sempre accomodante, ma diretto. Inoltre, Jessica Selassié ha tenuto molti telespettatori incollati allo schermo per la sua conoscenza con Barù Gaetani. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip6, sono sembrati piuttosto complici nella Casa e molti hanno ipotizzato che potesse nascere una storia d’amore tra i due.

Ipotesi che non si è ancora concretizzata, come ha raccontato Jessica Selassié, recentemente in un’intervista a Verissimo. Anche Barù Gaetani è stato protagonista del salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Secondo un’indiscrezione di Amedeo Venza, Jessica Selassié potrebbe essere scelta per essere una delle prossime troniste di Uomini e Donne.

La conoscenza tra Jessica Selassié e Barù Gaetani a Uomini e Donne

La situazione complicata tra Jessica Selassié e Barù Gaetani, sembra non aver preso il decollo neanche fuori dalla Casa. La principessa ha confermato il suo interesse per l’ex coinquilino nel corso della recente intervista a Verissimo.

Barù Gaetani, però, ha raccontato a Silvia Toffanin di vedere nel futuro suo e della principessa, solamente un’amicizia.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha, comunque, confessato la sua attrazione fisica per Jessica Selassié.

La vincitrice del Grande Fratello Vip6, potrebbe, però, cercare l’amore in un altro programma televisivo: Uomini e Donne.

L’indiscrezione su Jessica Selassié tronista a Uomini e Donne

Amedeo Venza, influencer gossipparo, ha postato sul suo account Instagram ufficiale una story, che vede protagonista Jessica Selassié.

Secondo delle indiscrezioni, la principessa potrebbe sedersi sul trono di Uomini e Donne: “Voci di corridoio fanno sapere che dietro le quinte di Uomini e Donne si è fatto il nome di Jessica come futura tronista (non so se lei è al corrente)“.

Amedeo Venza ha ipotizzato una partecipazione della principessa da settembre in poi: “Comunque a me piacerebbe vederla sul trono, magari a settembre”. L’influencer ha lanciato anche un sondaggio a riguardo: “Vi piacerebbe?“. I suoi followers hanno votato in maggior parte in modo favorevole all’ipotesi, che vede Jessica Selassié sul trono.