Victoria dei Maneskin e lo scatto che sfida l’algoritmo di Instagram: la foto fa scatenare i fan

La rockstar e bassista dei Måneskin ha pubblicato un nuovo scatto che provoca l'algoritmo di Instagram e scatena i fan. Non è la prima sfida che lancia al popolare social.

Victoria De Angelis lancia una nuova sfida a Instagram e ammalia i fan con una nuova foto in cui si mostra senza veli, con solo un fiorellino azzurro a evitare una nuova censura da parte del popolare social.

Victoria De Angelis pubblica un nuovo scatto che fa impazzire i fan su Instagram

Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, non è nuova alla sfida alla censura di Instagram. Nel post pubblicato oggi la giovane rockstar ha aggiornato i fan sull’ultima settimana trascorsa a Los Angeles assieme alla band, impegnata nei lavori di preparazione al nuovo album. Tra le foto e i video postati, però, spunta una foto destinata a far impazzire i suoi oltre 3,5 milioni di follower: Vic si mostra avvolta nelle lenzuola e i capelli sciolti, mentre un piccolo fiorellino azzurro copre un seno rimasto libero dalla cascata di capelli biondi.

In attesa di capire quale sarà la reazione di Instagram, i fan sembrano entusiasti di questo nuovo scatto.

La sfida di Victoria De Angelis alla censura di Instagram

Victoria era già stata “rimproverata” da Instagram il 5 marzo, quando era stata prontamente rimossa una sua foto che la ritraeva completamente senza veli, coperta appena da due emoticon a forma di stellina.

I suoi capelli ancora bagnati e lo sguardo accattivante erano stati apprezzatissimi dai fan, ma lo scatto pubblicato nelle sue storie era subito stato intercettata da Instagram. La rockstar ha fatto un nuovo tentativo il 9 marzo, quando ha pubblicato una foto in cui appare coperta da due piccoli cuoricini rossi, e questa volta sembra aver vinto la sua personale sfida alla censura di un social che non ama le foto di nudi: lo scatto è rimasto nel suo feed con 1 milione di like.

Oggi il nuovo scatto ribelle della bassista di una delle band più amate e seguite da giovani, conquistate tanto dalla loro musica quanto dal loro stile e atteggiamento libero da vincoli e stereotipi.

Il successo dei Måneskin è esploso prima con la vittoria di X Factor 11 e infine con il Festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision 2021.

