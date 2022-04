Dayane Mello e il flirt con Kayne West, ex marito di Kim Kardashian: le sue parole su quelle notti passate insieme

Dayane Mello è tornata in tv e questa volta non per partecipare ad un reality show, quanto per commentarlo. L’ex gieffina infatti è al momento impegnata con la conduzione del Pupa Party, spazio su Mediaset Infinity nel quale con il collega Andrea Dianetti commenta le avventure dei protagonisti de La Pupa e il Secchione.

Dayane Mello è nota per i suoi modi di fare sempre piuttosto diretti e per questo i fan de La Pupa e il Secchione non sono rimasti così sorpresi nel sentirla parlare della sua vita privata durante il Pupa Party. Ciò che però ha sorpreso è il nome della star americana con cui avrebbe avuto un flirt in passato.

“Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più di amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un f**o della madonna. C’è stato un bel feeling con lui – ha raccontato la modella brasiliana – È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una-due-tre notti. Una delle sco**te più belle della mia vita“.

Ovviamente su Twitter in molti hanno commentato le parole della Mello, scherzando soprattutto sulla possibilità che Kim Kardashian (che in realtà oggi è l’ex del cantante) possa scoprire del flirt.

io ve lo giuro lei è la mia vita #pupaparty pic.twitter.com/D7pUOlUcVg — ei belíssima (@edoruta) April 12, 2022

Dayane Mello e i vip internazionali: avrebbe conosciuto anche Amber Heard e Leonardo DiCaprio

Non è per altro la prima volta che Dayane Mello ammette di aver conosciuto volti amatissimi del panorama internazionale.

Lo scorso anno, durante il gf vip, aveva parlato anche di una presunta amicizia anche con Amber Heard, l’ex moglie di Johnny Depp.

Dayane usciva insieme ad Amber Heard

“Amber, la conosco. La fidanzata di, l’ex di Johnny Depp. Siamo usciti insieme a New York, io e lei.” pic.twitter.com/6XBewsKq9m — 🕳️ (@thehsama) February 10, 2021

“Amber, la conosco. L’ex di Johnny Depp. Siamo usciti insieme a New York, io e lei” aveva rilevato in quell’occasione ai compagni d’avventura nella casa più spiata d’Italia. Nello stesso periodo, inoltre, ha parlato di un bel rapporto di amicizia con Leonardo DiCaprio – sottolineando però che tra loro non sarebbe mai successo nulla.