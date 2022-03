Dayane Mello e Ignazio Moser sbarcano alla conduzione di due nuovi programmi: l’annuncio sui social

TV e Spettacolo

Nuove avventure professionali per Dayane Mello e Ignazio Moser, che saranno alla conduzione di due nuovi programmi in streaming: l'annuncio sui social.

In vista dell’imminente ritorno in tv de L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione Show, prenderanno il via anche due programmi live su Mediaset Infinity che seguiranno in streaming le due trasmissioni. Alla conduzione della doppia trasmissione, due coppie inedite che racconteranno e commenteranno le dinamiche dei protagonisti: presenti anche Dayane Mello e Ignazio Moser.

Isola Party e Pupa Party: nuovi programmi live su Mediaset Infinity

Mediaset è pronta ad accogliere due programmi simbolo della sua programmazione: da un lato L’Isola dei Famosi, dall’altro La Pupa e il Secchione. Il reality ambientato in Honduras prenderà il via il prossimo 21 marzo su Canale5: alla conduzione confermata Ilary Blasi e Alvin come inviato, mentre nel ruolo di opinionisti sono stati annunciati Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Invece La Pupa e il Secchione comincerà il 15 marzo in prima serata su Italia1 con Barbara D’Urso alla conduzione.

Entrambe le trasmissioni saranno affiancate anche da due programmi live, due show digital only per anticipare, seguire e commentare in streaming le dinamiche e gli sviluppi di gioco. Da un lato Pupa Party affiancherà il programma di Barbara D’Urso, dall’altro Isola Party per il reality di Ilary Blasi.

Una scelta sulla scia di quanto avvenuto con questa edizione del Grande Fratello Vip, supportata in streaming dal GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Isola Party e Pupa Party: Dayane Mello e Ignazio Moser tra i conduttori

Annunciati anche i conduttori di questo doppio nuovo appuntamento in streaming, al debutto una volta che cominceranno L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione. A condurre Isola Party saranno l’influencer e tiktoker Valentina Barbieri e Ignazio Moser, quest’ultimo protagonista in Honduras l’anno precedente, nella scorsa edizione del reality.

Al timone di Pupa Party, invece, ci saranno l’attore e conduttore Andrea Dianetti e la modella Dayane Mello, protagonista del Grande Fratello Vip nell’edizione dello scorso anno.

Grandi opportunità, dunque, per la doppia coppia proposta da Mediaset per seguire e commentare le dinamiche delle due trasmissioni. Possibilità di rilancio soprattutto per Dayane Mello e Ignazio Moser che, dopo diverse partecipazioni televisive, possono riconfermarsi, questa volta in veste di conduttori. L’annuncio è stato prontamente condiviso da entrambi sui rispettivi profili Instagram.