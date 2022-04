Io vi troverò stasera su Italia 1: trama, trailer della pellicola con Liam Neeson e quanti sono i film di Taken

Io vi troverò torna in onda su Italia1 nella prima serata di giovedì 14 aprile 2022. Scopri la trama e le curiosità della pellicola con Liam Neeson.

La proposta di Italia1 per la prima serata di giovedì 14 aprile 2022 è la pellicola adrenalinica che apre la lunga saga con protagonista il noto attore. Il film Io vi troverò va in onda a partire dalle ore 21:20 e ci mostra Liam Neeson nei panni di un padre in cerca di sua figlia, rapita a Parigi da una organizzazione misteriosa che ne chiede un maxi riscatto. L’uomo darà la caccia agli aguzzini della figlia grazie al fatto di essere stato al telefono con lei durante il rapimento e così partirà la caccia a chi l’ha rapita, con la promessa di prendere tutti i responsabili e fargliela pagare.

Il cast e la trama del film action-thriller che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

Io vi troverò: le curiosità ed il cast del film

Io vi troverò (in lingua originale dal titolo di Taken), è un film francese del 2008 diretto dal regista Pierre Morel. La pellicola vanta nel ruolo del protagonista l’attore nordirlandese Liam Neeson, noto interprete assurto a fama mondiale grazie alla partecipazione nel 1994 al film capolavoro Schindler’s List – La lista di Schindler di Steven Spielberg.

Il film vede si è anche avvalso della collaborazione del regista Luc Besson in qualità di sceneggiatore e produttore ed è il primo della saga che prosegue con le pellicole dal titolo Taken – La vendetta e Taken 3 – L’ora della verità.

Gli altri interpreti della pellicola sono Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin.

Io vi troverò: la trama della pellicola

L’agente segreto Bryan ha deciso di mettersi il passato alle spalle dopo tanti anni di servizio, per dedicarsi alla sua famiglia ed in particolar modo a sua figlia Kim, una ragazza ormai 17enne.

La giovane vive con la madre ed i patrigno ed ha deciso di andare in viaggio a Parigi con una amica per passare dei momenti felici.

La giovane però sarà protagonista di un rapimento quando dei loschi individui entreranno nella loro camera per rapirle. Durante il rapimento la ragazza si trovava al telefono proprio con il padre e riesce a dargli qualche informazione striminzita, donando a Bryan il modo di mettersi sulle loro tracce e poterle salvare promettendo vendetta.