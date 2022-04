Laura Maddaloni triste all’Isola dei Famosi per il suo compleanno: Clemente Russo le fa una sorpresa

Da lunedì a L’Isola dei Famosi le coppie sono state divise e distribuite su due spiagge diverse. Anche Laura Maddaloni e Clemente Russo, dunque, si sono trovati separati, dettaglio che ha demoralizzato completamente la campionessa di judo.

In particolare la Maddaloni avrebbe iniziato a soffrire la lontananza dal marito perché in questi giorni ha compiuto gli anni e non ha potuto festeggiare in sua compagnia. Non poteva sapere infatti che Clemente le stava organizzando una sorpresa a distanza.

Laura Maddaloni giù di morale per il suo compleanno a L’Isola dei Famosi

Tra le coppie più unite de L’Isola dei Famosi c’è senz’altro quella formata da Laura Maddaloni e Clemente Russo, sposati da ben 14 anni.

Durante l’ultimo appuntamento con il programma, però, gli autori hanno deciso non solo di sciogliere alcune coppie, ma anche di dividerle in due spiagge diverse, dettaglio che ha provocato un certo sconforto nella judoka.

Proprio l’11 aprile infatti la donna ha compiuto gli anni e non ha potuto festeggiare al fianco della sua dolce metà. “Sto male, malissimo, e arrabbiata. La mia motivazione era una, quella di ritornare a giocare anche se non come coppia ma al suo fianco. Invece niente, oggi è pure il mio compleanno, peggio di così non poteva andare“.

La Maddaloni però non poteva immaginare che dall’altra parte dell’isola suo marito Clemente stava organizzando una sorpresa per lei, in modo tale da rendere meno difficile questo momento della gara.

Clemente Russo organizza una sorpresa per la moglie Laura Maddaloni

Mentre, dunque, Laura Maddaloni si diceva arrabbiata per non essere riuscita a passare il compleanno con suo marito, Clemente Russo dall’altra parte dell’isola realizzava una dolce sorpresa per la sua dolce metà.

Grazie all’aiuto di Marco e Floriana (con cui condivide la spiaggia in questi giorni), è riuscito a creare un gioco di luci per far sentire la sua vicinanza alla moglie.

“Io sono stra felicissimo di stare su questa Playa – spiega il pugile nella clip – però ero straconvinto di incontrare Laura solo per darle un abbraccio, un bacio per darle un bacio e dirle tanti auguri perché oggi era il suo compleanno“.

Con l’uso di alcune torce, alla fine, i due sono riusciti ad avere un “contatto” e Clemente si è dimostrato emozionatissimo per essere riuscito a farle questa piccola sorpresa.

Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata in onda il 14 aprile

Questa sera, come ogni giovedì, tornerà l’appuntamento con lo studio de L’isola dei Famosi, in cui ritroveremo come sempre la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Questa sera due coppie in gara saranno sottoposte a scelte piuttosto importanti – per la precisione i fratelli Tavassi e quella composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.