Letizia Battaglia e il matrimonio tormentato con Franco Stagnitta a 16 anni: come e perché si lasciarono

Letizia Battaglia, fotografa scomparsa ieri all’età di 87 anni, ha avuto una vita piena, all’insegna della rottura con le convenzioni: ha sempre rifiutato, come lei stessa ha spesso spiegato nelle interviste, di sottomettersi all’idea di dover essere solo moglie e madre come invece veniva spesso chiesto alle donne della sua generazione.

Nel corso della sua vita la fotografa Letizia Battaglia ha avuto diversi amori, vissuti con passione: di matrimonio invece ne ha vissuto uno solo e fin dall’inizio ha sentito il bisogno di fuggirne, come da una gabbia esageratamente stretta.

Letizia Battaglia, il matrimonio con Franco Stagnitta: la gabbia coniugale

Il primo e unico marito di Letizia Battaglia si chiamava Franco Stagnitta: all’epoca delle nozze lui aveva 22 anni e lei solo 16 ed il matrimonio, per la futura fotografa, rappresentava la possibilità di fuggire dal controllo di un padre padrone.

In realtà, per lei, si tratta di passare dalla padella alla brace: non c’è libertà nel rapporto con Stagnitta. In un’intervista a Vanity Fair di qualche anno fa era stata la Battaglia a raccontare la quotidianità costrittiva del loro matrimonio: “Per l’opinione pubblica mio marito mi amava molto, però era un amore limitato: non pensava che era meglio che io studiassi, lavorassi, anziché stare lì senza far niente con i bei vestiti addosso e i gioielli.

Non era cattivo, però cercava una mogliettina che cucinava e metteva il sale bene sulle cose. Non mi voleva male, mi voleva tutta per sé”.

Battaglia, le figlie e la fine del matrimonio

Dal matrimonio sono nate 3 figlie: Cinzia Stagnitta, Shobha e Patrizia Stagnitta. Il rapporto con il marito durò fino a quando Battaglia ebbe 38 anni e decise di lasciarlo. Il matrimonio finì in maniera burrascosa: il marito le sparò con una pistola quando la scoprì con un altro uomo.

Sempre nell’intervista a Vanity Fair lei spiegò: “Ci siamo lasciati, ma quando poi si ammalò lo andavo a trovare e lui era felice, alla fine siamo stati amici”.

Letizia Battaglia è morta ieri all’età di 87 anni, dopo una lunga malattia.

(immagine in alto: intervista InToscana a Letizia Battaglia/youtube)