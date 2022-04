Nicolas Vaporidis racconta ai compagni del malore a L’Isola dei Famosi: “Non riuscivo più a muovermi bene”

L’Isola dei Famosi continua a mettere a dura prova i propri concorrenti con prove davvero intense. Nel corso dell’ultima diretta è stato il turno della sfida del girarrosto, che ha visto da una parte Roger Balduino e dall’altra Nicolas Vaporidis.

Quest’ultimo però ha accusato immediatamente un malore ed stato sottoposto ad alcune cure prima di poter tornare in spiaggia dai suoi compagni. Proprio a loro, in queste ore, il naufrago ha rivelato le sensazioni provate in quel momento, ammettendo di essersi sentito davvero male.

Nicolas Vaporidis torna sul malore accusato in diretta: “Sono stato malissimo”

Lo scorso lunedì, durante il consueto appuntamento con L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino si sono sfidati in un gioco cult del programma, il girarrosto.

Una prova senz’altro difficile, che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale due naufraghi – che hanno proseguito per oltre tre minuti.

Alla fine Vaporidis si è tuffato in mare, facendo così vincere lo sfidante. Non tutto però è andato bene e l’attore, una volta tornato in spiaggia, ha accusato un malore (con capogiro e senso di spaesamento) ed è stato portato via dalla spiaggia per alcuni accertamenti. Una volta tornato ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, affermando di stare bene (a parte un po’ di stordimento).

Successivamente, però, il naufrago è tornato sull’argomento e in queste ore ha spiegato ai suoi compagni d’avventura come ha vissuto gli attimi successivi alla prova: ” Sono stato male subito dopo. Ragazzi, sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito – spiega agli altri concorrenti – Non riuscivo più a muovermi bene…Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo“.

Patrizia Bonetti, anche la modella ha avuto problemi a L’isola dei famosi

Quest’anno sono diversi i concorrenti che hanno avuto problemi con i giochi dell’Isola dei Famosi.

Ben prima di Vaporidis, infatti, il reality show aveva già avuto problemi con altre due concorrenti, Patrizia Bonetti e Roberta Morise.

Le due diverse puntate fa si sono sfidate attraverso la prova del fuoco realizzando un tempo record per il programma, ma anche in questo caso non è filato tutto liscio. Subito dopo la gara, infatti, entrambe hanno riportato importanti scottature ma, mentre la Morise è riuscita a rimanere in gara, l’altra naufragata è stata portata in infermeria per diverso tempo.

Alla fine la Bonetti ha dovuto abbandonare L’Isola dei famosi, come ha rivelato la conduttrice Ilary Blasi nei giorni successivi: “Patrizia è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi” aveva affermato infatti la padrona di casa nella puntata andata in onda 4 aprile.