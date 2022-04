Vladimir Luxuria sbotta contro Blind all’Isola dei Famosi: “Su queste cose non si può scherzare”

Vladimir Luxuria non ha digerito le dichiarazioni di Blind su quanto vissuto da Nicolas Vaporidis nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo la prova del “girarrosto” l’attore si è sentito male, portando il rapper a pensare che sia stata tutta scena. L’opinionista però lo redarguisce e lo invita a non scherzare sulla salute: in seguito, in Palapa, si accende lo scontro tra i due naufraghi.

Blind accusa Nicolas di aver finto sul malore: i dubbi del rapper

All’Isola dei Famosi una clip ripercorre gli ultimi dissapori tra i naufraghi e, tra questi, spiccano Blind e Nicolas Vaporidis. Il rapper ha spiegato in diretta come non abbia digerito molti atteggiamenti dell’attore, tra cui quello avuto scorsa settimana in seguito alla prova del “girarrosto“.

Vaporidis, infatti, al termine della sfida ha avuto un mancamento in diretta che l’ha portato ad abbandonare temporaneamente la scena per le cure mediche. Rientrato in Palapa, ha cercato di rassicurare tutti sul suo stato di salute ma mostrandosi piuttosto spaesato e faticando a pronunciare le parole.

Blind ritiene però che, tornato in Palapa, l’attore abbia estremizzato il suo malessere: “A me di Nicolas da sempre hanno dato fastidio un sacco di atteggiamenti.

A me non ha mai fatto niente di male, ma in generale mi hanno sempre dato un po’ di fastidio i suoi atteggiamenti“.

Vladimir Luxuria critica Blind: “Non sei un dottore“

Le dichiarazioni di Blind però non sono andate giù a Vladimir Luxuria, che ha accusato il rapper di aver scherzato su un problema di salute di un suo compagno di viaggio: “Blind scusami tanto, posso dirti una cosa? Chi sei tu come dottore per capire lo stato di salute di Nicolas dopo la prova? Io penso che su queste cose non si può scherzare né giudicare: se Nicolas l’ha fatto è un problema di coscienza suo, ma tu non sei un dottore che decide se Nicolas sta bene o non sta bene.

Blind, va bene l’antipatia, ma non esageriamo, soprattutto sulla salute dei colleghi naufraghi”.

Il rapper si difende spiegando: “Non sono stato l’unico a pensare questa cosa“. Prende parola anche Nicolas Vaporidis, che parla di mancanza di rispetto e ricorda quando ha parlato ai compagni del mancamento avuto: “Mi interessa relativamente quello che pensano da questo punto di vista, perché è una vera mancanza di rispetto. Anche perché poi, quando ci siamo rincontrati, tutti quanti mi hanno chiesto come stavo e mi ha fatto molto piacere.

Ringrazio la signorilità di tutti tranne Jeremias e Blind. Detto questo, sono rientrato che sbiascicavo con una sola ragione: tranquillizzare la mia famiglia“. All’accusa di Blind di atteggiarsi da vittimista, l’attore ha replicato: “No, stavo male. Cerca di portare rispetto“.