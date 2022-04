Antonino Spinalbese svela la sua malattia: “Ho il pancreas di un anziano”. La confessione a Storie Italiane

A Storie Italiane Antonino Spinalbese annuncia per la prima volta la natura della malattia autoimmune di cui soffre. L'ex di Belén, a seguire, scoppia in lacrime di fronte a una clip dedicata alla figlia.

Antonino Spinalbese ha affrontato per la prima volta in tv un difficile problema di salute, riscontrato da poco. L’ex fidanzato di Belén Rodriguez in un video aveva confessato di essere affetto da una malattia autoimmune e, ospite a Storie Italiane, ne ha svelato la natura: “Ho il pancreas di un anziano“. Alla confessione ha fatto seguito un video sul suo rapporto con la figlia Luna Marì, durante il quale è crollato in lacrime.

Antonino Spinalbese parla della malattia a Storie Italiane

Poco avvezzo alle ospitate televisive, Antonino Spinalbese ha voluto raccontare se stesso e farsi conoscere al pubblico in un’intervista al talk di Eleonora Daniele Storie Italiane.

Hairstylist di professione, è noto a tutti per la storia d’amore con Belén Rodriguez, poi naufragata, dalla quale è nata la piccola Luna Marì. In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram a fine marzo, il ragazzo ha parlato in particolare di un problema di salute: una malattia autoimmune.

“Per la prima volta mi sono sentito veramente solo, sapevo che esporre un mio problema poteva sicuramente aiutare qualcuno” spiega Spinalbese in studio, giustificando il suo desiderio di condividere il difficile momento sui social: “A me piace fare del bene, perché aumenta il mio ego e questa è una sincerità, mi sento meglio, mia madre mi ha educato così“.

Antonino Spinalbese annuncia la natura della malattia: “Problema al pancreas“

Antonino Spinalbese ha spiegato dall’inizio come sia venuto a conoscenza di questo problema fisico: “Io mi sono sempre sentito un supereroe, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Quando ho iniziato ad avere questi dolori, mi sono incuriosito. Sapevo che più tempo passava, più aumentava, quindi mi sono davvero spaventato. Perché essere padri, soprattutto all’inizio, non è subito capibile come cosa.

Quindi c’è bisogno di tempo. Ero spaventato su tanti fronti, anche sul fatto di avere problemi e di far vivere un momento di difficoltà a mia figlia“.

E, per la prima volta dall’annuncio della malattia, ne ha descritto la reale natura: “È un problema al pancreas. Sono riuscito a trovare grazie a i medici una vita sana, che ho sempre avuto ma adesso lo è diventata di più. Ho il pancreas di un anziano e, come la maggior parte delle malattie autoimmuni, molte volte vengono scaturite da se stessi“.

Antonino Spinalbese in lacrime: il video sulla figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese svela come non sia stato semplice inizialmente convivere con questa malattia: “Era proprio il momento per ricominciare per me, dal momento in cui sono venuto a scoprirlo.

All’inizio è stato molto difficile perché non potevo assumere niente, ero a digiuno con le flebo. Subito dopo ho iniziato ad assumere carboidrati fino ad adesso che sto capendo che ci sono quasi arrivato. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente“.

Ora sottoposto a cure, la medicina migliore per l’hairstylist resta però la presenza della figlia Luna Marì nella sua vita. In studio viene proposto un dolcissimo filmato che descrive alla perfezione il suo amore per la sua principessina.

Filmato durante il quale Spinalbese non trattiene le lacrime, spiegando successivamente: “Penso che continuo a respirare grazie a lei, mi sento davvero molte volte in un film e se dovessi vederlo tutto e sapessi la fine, sono sicuro che sarebbe un film meraviglioso. È la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei“.