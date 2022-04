Cecilia Rodriguez difende Jeremias e papà Gustavo criticati all’Isola dei Famosi: la dedica social

Discussa coppia dell’Isola dei Famosi, Jeremias e Gustavo Rodriguez hanno ricevuto un messaggio di supporto e di affetto da parte di una donna importante della loro vita: Cecilia, rispettivamente sorella e figlia del duo. La ragazza ha zittito le critiche piombate su di loro durante la loro esperienza nel reality, sostenendoli con parole cariche di affetto: “Siete veri e ne vado fiera di questo“.

Jeremias e Gustavo criticati all’Isola dei Famosi: interviene Cecilia Rodriguez

All’Isola dei Famosi uno dei più discussi concorrenti di questa edizione è indubbiamente Jeremias Rodriguez. Spesso protagonista di furiose litigate e di discutibili comportamenti manifestati in puntata, sul naufrago sono piombate numerose critiche in queste settimane.

Soprattutto per i continui scontri con i compagni di viaggio e per un fare spesso giudicato arrogante e presuntuoso. Tali accuse sono arrivate, in particolare, da Nicolas Vaporidis, che con il fratello di Belén non ha di certo creato un buon legame. Solo nella puntata di ieri sera, infatti, Ilary Blasi ha tentato di metterli a confronto per un chiarimento: se l’attore ha partecipato di buon grado spiegando le ragioni di questa antipatia, Jeremias ha invece rifiutato il faccia a faccia senza rispondere e mostrandosi disinteressato e a tratti offeso.

A complicare i piani della famiglia Rodriguez, inoltre, è stata l’eliminazione dal gioco di Gustavo nella diretta di ieri: una pesante sconfitta al televoto contro Nicolas Vaporidis e Nick dei Cugini di Campagna. A sostenere padre e figlio, da lontano, ci ha però pensato Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez sostiene fratello e papà con una dedica: “Siete veri“

Attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, Cecilia Rodriguez ha voluto mandare un messaggio di supporto e di affetto al fratello Jeremias e a papà Gustavo.

La ragazza ha condiviso una serie di scatti che ritraggono la coppia di gioco in Honduras e, a corredo del carosello fotografico, parole cariche di amore: “Mormora la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fate, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi“.

Prima una citazione musicale da Le tasche piene di sassi di Jovanotti, presa in prestito per zittire le critiche contro Jeremias e Gustavo. E, a seguire, un messaggio di supporto in cui si dice fiera di loro e del percorso. La stessa Cecilia era andata in difesa di Jeremias solo pochi giorni fa, attraverso alcune Instagram stories: questa volta il post condiviso è invece una vera e propria dedica al padre e al fratello.