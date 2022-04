Claudia Cardinale compie 84 anni: cosa fa e dove vive oggi l’attrice italiana più amata degli anni ’60

Claudia Cardinale è una delle attrici più amate della storia del cinema italiano e non solo: dopo una carriera incredibile, ancora oggi continua a calcare le scene. Cosa fa e dove vive oggi la diva italiana.

Claudia Cardinale soffia 84 candeline sulla torta, nel giorno del suo compleanno. La famosissima attrice italiana è ancora considerata tra le donne più talentuose e belle del cinema nostrano. Dopo oltre 60 anni di carriera, ancora oggi continua a recitare in numerosi film e si dedica assiduamente al teatro.

Claudia Cardinale, la carriera dell’attrice che hanno fatto la storia del cinema italiano

Claudia Cardinale è stata definita da molti critici l’attrice italiana più importante degli anni ’60 ed è stata l’unica a raggiungere la stessa notorietà internazionale di Sophia Loren o di Gina Lollobrigida.

Nata il 15 aprile 1938 a Tunisi e cresciuta lontano dall’Italia, viene notata dopo un singolo primo piano conquistato nel film Les Anneaux d’or del 1956. La svolta definitiva arriva quando, l’anno dopo, viene incoronata “la più bella italiana di Tunisia” durante la Settimana del cinema italiano a Tunisi. La Cardinale vince un viaggio a Venezia per la Mostra del Cinema e da qui l’amore per la settima arte cresce a dismisura.

Nella sua lunghissima carriera, di oltre 60 anni, ha recitato in molti film, spostandosi tra vari generi cinematografici. Dalla commedia all’italiana agli spaghetti western, dalle pellicole drammatiche fino a quelle storiche.

Ha partecipato a più di 150 film, molti dei quali diretti dai più grandi registi italiani come Mario Monicelli, Federico Fellini, Sergio Leone, molti tratti dai più prestigiosi titoli della letteratura. Tra questi: I soliti ignoti, Il Gattopardo, 8½, La ragazza di Bube, C’era una volta il West, Il giorno della civetta e tanti, tantissimi altri grandi capolavori.

Claudia Cardinale inoltre è stata la compagna per oltre un decennio del produttore cinematografico Franco Cristaldi, figura determinante per la sua carriera. Un altro grande amore della sua vita è stato il regista Pasquale Squitieri, ora ex marito ma definito da lei “l’unico grande amore della mia vita“.

Ha due figli, Patrick e Claudia junior. Del primo, ha raccontato un difficile aneddoto: “Avevo sedici anni quando uscendo dalla scuola a Tunisi, un uomo mi ha preso e mi ha violentata” ha detto a Domenica Live alcuni anni fa. Poi un giorno, quando Patrick è diventato più grande, gli ha chiesto se volesse conoscere il suo padre naturale, ma lui ha risposto: “No, ti ha violentata”.

Cosa fa Claudia Cardinale oggi: gli ultimi film dell’attrice italiana

Claudia Cardinale oggi ha 84 anni e continua ancora a recitare.

Si dimostra instancabile e ancora piena di vita e energia. Di recente ha recitato nella serie televisiva francese Bulle, interpretando Marthe, una delle protagoniste. Ha poi partecipato al crime Rogue City, film del 2020 disponibile su Netflix. Da poco ha terminato le riprese di un altro film L’isola del perdono di Ridha Behi, ambientato in Tunisia, suo paese di nascita. In occasione della conferenza stampa di apertura del Calabria Film Festival, Claudia Cardinale ha inoltre annunciato che avrebbe girato un film in Calabria, dal titolo Piccolina Bella.

Negli ultima anni l’attrice si è molto dedicata anche al teatro, frequentando il palcoscenico con molta costanza.

Dove vive oggi Claudia Cardinale: da Roma a Parigi, il motivo del trasferimento

Claudia Cardinale oggi vive nella sua bellissima e amata casa parigina con affaccio sulla Senna. Dice di essersi trasferita da Roma a Parigi in quanto nella capitale italiana era ormai impossibile stare in pace. In un’intervista ammette: “Sono andata via perché avevo i paparazzi sempre sotto casa. Ho traslocato tre volte. Era un inferno. E allora ho deciso di andare a vivere a Parigi. E iniziare una nuova vita” ha detto a IoDonna.

Sui parigini invece dice che la lasciano decisamente più tranquilla, che l’hanno sempre trattata benissimo e lei si sente a casa. Il primo a dargli un’onorificenza fu il presidente François Mitterrand, quindi anche Nicolas Sarkozy.

L’attrice si sente più italiana che francese, ha dichiarato, anche se quando è arrivata in Italia parlava soprattutto la seconda lingua. Tanto che nei suoi primi film veniva doppiata perchè si sentiva troppo il suo accento. Il primo a farla girare in italiano è stato Federico Fellini in 8½. Oltre a queste due lingue, Claudia Cardinale parla anche inglese, spagnolo e arabo tunisino, oltre che il siciliano.