Frecciatine tra Aldo Montano e Alex Belli dopo il Gf: “Alex all’Isola a pagamento ci va anche a nuoto”

Frecciatine gelide tra i due ex coinquilini Alex Belli e Aldo Montano all’Isola Party. Lo scontro poi è passato anche su Twitter. Cosa hanno detto i due ex concorrenti del GfVip.

Alex Belli e Aldo Montano ricordando la loro esperienza al Grande Fratello Vip si sono lanciati diverse frecciatine l’un l’altro. I due sono stati ospiti di Isola Party condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Le loro dichiarazioni.

Alex Belli ospite a Isola Party

In questi giorni Alex Belli si trova a Santo Domingo con la moglie Delia Duran, ed è proprio da lì che si è connesso per essere ospite a Isola Party che va in onda poco prima della puntata in rima serata su Canale 5 dell’Isola dei Famosi. Durante l’intervista Alex Belli si è acceso una sigaretta e davanti allo sguardo stupito dei conduttori Ignazio Moser e Valentina Barbieri ha affermato: “Lo sapete che sono anticonvenzionale”.

Il conduttore, in seguito, ha scherzato: “Se arrivi in Honduras a nuoto da dove sei, potremmo farti fare davvero l’inviato dell’Isola Party“. Proprio con questa frase, Aldo Montano, l’altro ospite del programma, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina al suo ex coinquilino.

Le frecciatine di Aldo Montano verso Alex Belli

Aldo Montano, infatti, anche lui ospite a Isola Party, ha subito colto la palla al balzo e ricordando l’esperienza di Alex Belli all’interno della Casa del GfVip ha dichiarato: “Non si fa una settimana in più pure lì?

A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero all’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto”.

Le frecciatine però non sono finite qui. Ignazio Moser ha, infatti, chiesto ad Aldo Montano di stilare una classifica sul più bravo dal punto di vista della “recitazione artistica” tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

L’ospite ha, quindi, replicato: “Io credo che dopo 6 mesi di superca**ola al primo posto ci metto Belli. Mi sembra logico, ma proprio alla grande, a distacco. Ha quasi doppiato gli altri in recitazione.

Al secondo credo Delia e poi ultima Soleil”.

Una prova da superare ad occhi chiusi per Aldo 😂 Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/9qGJEtxZTz pic.twitter.com/gQ3jUjCjk0 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 14, 2022

Alex Belli risponde ad Aldo Montano su Twitter

Alex Belli, però, ha subito risposto alle affermazioni contro di lui dichiarate da Aldo Montano. Su Twitter ha infatti lasciato un messaggio al suo ex coinquilino del Grande Fratello Vip: “Caro il mio ALDO… percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca**ola” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a Scopa/bigliardo!!!