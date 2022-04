Harry e Meghan incontrano in gran segreto la Regina: insieme a Londra per la prima volta dopo due anni

Harry e Meghan, per la prima volta negli ultimi due anni, sarebbero sbarcati insieme a Londra per un incontro segreto con la Regina Elisabetta II.

I sostenitori della famiglia reale inglese avranno di che gioire nelle ultime ore, dal momento che è arrivata un’indiscrezione che vorrebbe Harry e Meghan a Londra per un incontro segreto con la Regina Elisabetta II. Un incontro che ha dell’incredibile, dal momento che i due non tornano nel Regno Unito dal lontano 2020.

Harry e Meghan a Londra per un incontro segreto con la Regina Elisabetta

Un’indiscrezione bomba vorrebbe Harry e Meghan appena atterrati a Londra per un incontro con la Regina Elisabetta II. Sarebbe il primo incontro da coppia dal lontano 2020, anno dell’ormai celebre Megxit – momento in cui i due hanno annunciato di voler fare “un passo indietro come membri della famiglia reale britannica“.

The Sun, che ha rivelato la notizia in esclusiva, svela che i duchi di Sussex si sarebbero diretti a Windsor per la cerimonia del giovedì santo e che nel castello si trovava anche il principe Carlo, che dunque dovrebbe aver partecipato all’incontro. Non è ben chiaro, però, se Harry e Meghan abbiano portato anche i figli Archie e Lilibet, la secondogenita che la sovrana non ha ancora avuto modo di conoscere.

Harry e Meghan a Windsor per un incontro di famiglia: le testimonianze

Il Sun ha anche raccolto alcune testimonianze dell’avvistamento di Harry e Meghan, un vero e proprio evento per i sostenitori della famiglia reale inglese.

“Non potevo crederci quando ho visto chi era. Abbiamo salutato e loro hanno risposto – avrebbe dichiarato uno spettatore – Sembravano felici e rilassati e salutavano tutti sull’autobus“.

Anche Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, ha commentato la notizia, affermando che la visita sarebbe stata più che gradita: “È una meravigliosa opportunità per schiarire l’aria e offrire un ramoscello d’ulivo.

Dopo tutto quello che è successo, Harry e Meghan devono aver impiegato molto per andare a Windsor – spiega il giornalista – Il Giovedì Santo è un giorno molto speciale per la Regina perché si tratta di perdono.

Non è una che porta rancore e penso che li avrebbe accolti felicemente a braccia aperte“.

Un segnale di distensione, dunque, soprattutto dopo gli ultimi e meno incoraggianti rumor sulla coppia. A partire da alcune indiscrezioni che parlano di un presunto divorzio per Harry e Meghan, di recente si è anche parlato della possibilità che la coppia possa tornare a Londra ma solo a condizioni molto particolari.