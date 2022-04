La casa di Raffaella Carrà è stata messa in vendita: un appartamento da sogno a Roma da 420 mq

La casa di Roma dove Raffaella Carrà ha trascorso la maggior parte della propria vita è stata messa in vendita negli ultimi giorni. Si tratta di un appartamento da sogno di ben 420 mq.

Una curiosa notizia ha attirato in queste ore l’attenzione dei lettori di gossip: l’appartamento da sogno di Raffaella Carrà – scomparsa lo scorso anno – è stato recentemente messo in vendita. Una casa da sogno, di ben 420 mq a Roma, nel quartiere Vigna Clara, dove l’artista ha trascorso gran parte della propria vita.

Raffaella Carrà, l’appartamento da favola dell’artista è oggi in vendita

A quasi un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà, i fan dell’intramontabile icona della televisione italiana sono stati sorpresi dalla notizia che il suo splendido appartamento è stato messo in vendita. Con la notizia, che è rimbalzata presto su tutti i portali che si occupano di gossip, è stato reso noto anche qualche particolare della casa da sogno.

Situato a Vigna Clara, quartiere di Roma che in passato è stato spesso definito la “Hollywood della Capitale”, è di circa 420 mq e avrebbe al suo interno ben 9 camere da letto (con altrettanti bagni dedicati); sembra inoltre che contenga una palestra con sala trucco e un immenso salotto per ricevere gli ospiti. L’appartamento si inserisce, inoltre, in un complesso di altre 15 palazzine di lusso che avrebbero l’accesso ad una piscina e campi da tennis.

Non è un caso, dunque, che il comprensorio in passato abbia ospitato anche altri vip italiani – tra cui Gianni Boncompagni, storico compagno della Carrà.

Moltissimi i dettagli disponibili sulla casa da sogno, eccetto il prezzo dell’immobile; trattandosi di una trattativa privata, infatti, non è stato reso noto il valore dell’appartamento. La notizia, che si è ben presto diffusa a macchia d’olio, in realtà ha colto di sorpresa gli utenti social e tra questi, alcuni hanno scritto su Twitter che dovrebbe piuttosto diventare un museo.

L’appartamento della Carrà casa museo subito. — Jonathan Bazzi (@jonathanbazzi) April 15, 2022

Raffaella Carrà, la sua vita sarà raccontata in una serie tv

Dal giorno della scomparsa di Raffaella Carrà, sono stati moltissimi gli omaggi (televisivi e non) dedicati alla regina del piccolo schermo.

Tra questi anche una serie tv sulla sua vita, su cui tuttavia non sono stati riportati troppi dettagli.

Chissà però se prima della vendita della casa di Vigna Clara qualcuno non abbia pensato anche ad ambientare alcuni frammenti del progetto nella sua esclusiva abitazione. Non si può infatti dimenticare che la star televisiva ha abitato a lungo in quell’appartamento e che molto spesso è stata la protagonista delle sue cene e di alcune partite a carte, di cui era appassionata.