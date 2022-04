Luca Onestini rivela i motivi della rottura con Cristina Porta: “Cercava sempre l’occasione per litigare”

A distanza di un mese dal capolinea del loro amore, Luca Onestini torna a parlare della fine della sua relazione con Cristina Porta. I due si erano innamorati a Secret Story (una sorta di versione del Grande Fratello spagnolo) ad ottobre 2021, ma poi tutto non è andato come sperato. Ora l’ex gieffino ha deciso di spiegare i motivi e i retroscena della rottura.

Luca Onestini e la rottura con Cristina Porta

Durante un’intervista alla rivista spagnola Lecturas, Luca Onestini ha rivelato di star passando un periodo un po’ buio dopo la rottura con la sua ormai ex fidanzata Cristina Porta. Onestini ha anche spigato che la rottura tra i due è stata dovuta all’estrema gelosia di lei; un attaccamento morboso che a detta di Onestini lo faceva “vivere in un inferno”.

Alla rivista spagnola, infatti, ha dichiarato che: “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”, aggiungendo, inoltre, che Cristina “cercava sempre l’occasione per litigare”. Inoltre, sembra che Cristina Porta stesse per lasciarlo dopo che Luca Onestini ha pubblicato una storia Instagram con il cane di Ivana Mrazova, sua storica ex fidanzata.

La rottura definitiva, però, è avvenuta dopo la fashion week, quando Luca Onestini è andato a cena con alcune colleghe con cui ha fatto una collaborazione su Tik Tok.

Mentre lui era fuori, Cristina Porta ha scritto su Twitter che si sentiva “tanto sola”. Questo ha portato le fan di Cristina a scagliarsi contro Luca.

Me siento sola y muchas veces me arrepiento de haber entrado en la casa. Esa es mi realidad. Pero os agradezco en el alma todo el cariño que me dais. Nos vemos esta noche. 🤍 — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) March 13, 2022

Come si sono conosciuti Luca Onestini e Cristina Porta

Luca Onestini e Cristina Porta si sono conosciuti e subito innamorati all’interno del reality spagnolo Secret Story ad ottobre 2021.

Ivana Mrazova (ex fidanzata di Luca Onestini) aveva giudicato le loro effusioni come “imbarazzanti”. Luca Onestini aveva persino vinto l’edizione del programma tv dedicando la vittoria proprio a Cristina; “Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell’amore”, aveva infatti dichiarato.

Poco dopo però lo stesso Luca Onestini aveva annunciato di aver deciso spontaneamente di dormire in hotel, segno che forse già in quel periodo qualcosa tra lui e Cristina Porta si fosse rotto.