Nicola Savino irrompe nel camerino di Ilary Blasi dopo la puntata dell’Isola dei Famosi: il siparietto hot

Siparietto hot di Nicola Savino che, dopo la diretta dell'Isola dei Famosi, ha fatto irruzione nel camerino di Ilary Blasi in mutande. La conduttrice ha immortalato il momento tra le risate.

Nicola Savino si è reso protagonista di un divertente siparietto al termine della puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera. Finita la diretta, l’opinionista si è imbucato nel camerino di Ilary Blasi in mutande, canottiera e ciabatte chiedendole informazioni sulla puntata di lunedì. La conduttrice non ha potuto fare altro che immortalare tra le risate quel momento, condividendo il video su Instagram.

Nicola Savino nel camerino di Ilary Blasi: il siparietto

Esilarante siparietto a fine puntata tra Ilary Blasi e Nicola Savino, al termine della diretta dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera.

La conduttrice e l’opinionista, una volta spente le luci ed abbandonato lo studio, sono ritornati nei camerini come di consuetudine per cambiarsi. Tuttavia il colpo di scena è arrivato dallo stesso Savino, che si è intrufolato nel camerino della Blasi chiedendole informazioni circa la puntata di lunedì prossimo.

L’opinionista non ha fatto neanche in tempo a concludere la domanda che la conduttrice è subito scoppiata a ridere, vedendolo entrare. In canottiera e slip e con le ciabatte ai piedi, l’opinionista ha suscitato le risate generali della Blasi e di alcuni ospiti presenti nel suo camerino.

“No dai ti prego Nicola” ha cercato di dire la moglie di Francesco Totti tra le risate e l’imbarazzo. Savino con ironia le ha chiesto: “Che c’è di male scusami? Non hai mai visto Francesco così?“. Un siparietto decisamente divertente, immortalato dalla conduttrice e prontamente condiviso sul proprio profilo Instagram, fra le stories. Nel video alla fine si vede l’opinionista uscire dal camerino e, in sottofondo, ancora le risate della Blasi.

Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria: regna l’armonia

Un siparietto che la dice lunga sul clima che si respira all’Isola dei Famosi, in diretta ma anche nel dietro le quinte.

Un clima sereno, di assoluta armonia, con Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria che hanno formato un trinomio vincente in simpatia e leggerezza.

Decisamente più teso, invece, il clima che si respira tra i naufraghi all’Isola dei Famosi. I battibecchi e gli scontri sono ormai all’ordine del giorno e, più volte protagonisti di litigi, sono stati Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. I tentativi di chiarimento voluti da Ilary Blasi si sono conclusi con un nulla di fatto e il confronto nell’ultima puntata non ha sortito l’effetto sperato.