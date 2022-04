Ornella Vanoni si ritira temporaneamente per problemi personali: “Questa estate sarà dedicata al riposo”

Soltanto qualche ora Ornella Vanoni è stata costretta a dare una terribile notizia ai fan; l’artista necessita di un periodo di riposo a causa di un problema personale che la tormenta da qualche tempo. Lo ha rivelato con un post sui social, in cui ha anche spiegato qual è il motivo del suo malessere.

Ornella Vanoni si concede una pausa: la rivelazione sui social

L’icona intramontabile della musica Ornella Vanoni, che ha da poco festeggiato i suoi 84 anni, in queste ore è tornata a far parlare di sé per motivi che hanno allarmato i suoi fan. L’artista, con un post su Facebook subito dopo riproposto anche tra le storie Instagram, ha infatti annunciato di aver bisogno di prendersi una pausa.

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono – ha spiegato sulla sua pagina ufficiale – Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo“.

La Vanoni ha comunque annunciato di voler tenere fede agli impegni presi, per cui presenzierà alla cerimonia di aprile in cui le sarà consegnato il Premio Speciale Tenco a Sanremo.

Canterà inoltre al Concerto del Primo Maggio e il 2 Giugno canterò all’Arena di Verona per un concerto tributo a Lucio Dalla.

Ornella Vanoni si prende una pausa dal lavoro: la reazione sui social

Il post in cui Ornella Vanoni ha annunciato di volersi prendere una pausa dal proprio lavoro ha ovviamente attirato l’attenzione anche di altri volti noti dello spettacolo – corsi su Facebook per mostrare solidarietà all’artista.

Tra queste Drusilla Foer, che ha prontamente replicato scrivendo un semplice ma efficace: “Viva Ornella“.

Anche i suoi fan ovviamente hanno colto l’occasione per dare il proprio sostegno alla cantante, con quasi mille commenti in cui hanno espresso tutta la propria ammirazione: “Brava Ornella, sempre con grandi progetti e tanta ironia!!! Ti vogliamo così grande Ornella!. Tanti auguri!” scrive qualcuno

Altri infine si sono soffermano sulla decisione della Vanoni affermando: “Il riposo è fondamentale per ritrovare le energie, tu sei una superdonna e ti seguo sempre con ammirazione, nei miei concerti c’è sempre un omaggio modesto alla tua grandissima arte“.