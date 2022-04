Giulia Belmonte, chi è la compagna di Stash presto mamma-bis. Il cantante oggi ospite a Verissimo

Giulia Belmonte è la compagna di Stash, la coppia è già genitore della piccola Grace, di quasi due anni e ora sono in attesa del secondo figlio. L'emozione del cantate a Verissimo.

Ospite a Verissimo, Stash ha condiviso con grande emozione il momento che sta vivendo, ovvero la seconda gravidanza della compagna, Giulia Belmonte. I due sono già genitori della piccola Grace e da poco hanno annunciato che a breve la famiglia si allargherà.

Stash, cantante dei The Kolors e giudice del serale di Amici, è legato sentimentalmente a Giulia Belmonte, chi è.

Giulia Belmonte è la compagna di Stash: chi è

Giulia Belmonte è nata in Abruzzo, è laureata in Scienze della Comunicazione e lavora nell’editoria e nell’informazione fin da subito dopo l laurea. Ha collaborato alla creazione di diversi programmi televisivi, come Storie e Misteri trasmesso sulla tv Telenova.

Grazie a questo e altri programmi, Giulia Belmonte ha viaggiato molto per l’Italia.

Non solo tv e spettacolo dal lato creativo, Giulia Belmonte ha vantato anche diverse esperienze da modella, ha anche partecipato al video Dove e quando di Benji e Fede.

L’amore tra Giulia Belmonte e Stash e i figli

Quando Giulia Belmonte e Stash si sono incontrati non si sono più separati e ora sono genitori della piccola Grace, che fin da quando era ancora nella pancia della mamma ha rubato il cuore del papà. A La Stampa aveva raccontato: “A undici mesi è gigantesca nella sua forza emotiva.

Io la chiamo fagotto di emozioni. Pensate che ha iniziato a chiamarmi papà… O meglio… Muove la bocca dicendo due volte la sillaba ‘pa’, però senza emettere alcun suono… Io in questo momento per lei sono come un pesce!”.

Sul legame speciale che lega Stash e Giulia, entrambi ne hanno sempre parlato senza tralasciare nessuna emozione: “Lui è il mio posto del cuore, dove mi sento al sicuro e protetta, dove sono libera di sentirmi me stessa, dove non devo fingere e dove c’è tutto l’amore del mondo” aveva detto Giulia in un’intervista. Mentre ad Amici, Stash aveva detto: “Giulia sa rispettare le mie scelte, il mio silenzio, soprattutto la nostra voglia di privacy.

Giulia e mia figlia appartengono a un qualcosa che forse non saprei nemmeno descrivere a parole”.