Jessica Selassié smette di seguire Barù su Instagram: la Princess spiega perché ha preso questa decisione

È la fine dei Jerù, ed è stata proprio Jessica Selassié a dirlo spezzando il cuore ai fan. La Princess e Barù sembrano aver interrotto i rapporti e sarebbe stata proprio lei a troncare dopo le dichiarazioni fatte da lui a Verissimo nella penultima puntata andata in onda.

I Jerù, questo il nome che i fan hanno dato al duo fin dai tempi in cui erano nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno fatto sognare i più appassionati per settimane, ma ora sembra davvero tutto finito.

Jessica Selassié chiude con Barù e smette di seguirolo su Instagram

È stata la stessa Jessica Selassié a spiegare cosa sia successo tra lei e Barù.

La Princess lo ha fatto durante una diretta su Instagram dove si è detta piccata e delusa dalle parole pronunciate dal nipote di Costantino della Gherardesca: “Piccola comunicazione per i miei amati Jerù. In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole, solo che per ora è un po’ così”.

E poi: “Si ho levato il follow. Visto che ci sono rimasta male e non è stato un bel gesto gli ho tolto il segui, tutto qua. Non mi va di creare cose perché non c’è la necessità, Vorrei smettere di parlare di Barù perché la diretta è la mia e si parla di me e non prendetela a male, non sono incavolata, ma parliamo di altro ragazzi.

Che cos’aveva detto Barù a Verissimo

A far scattare l’addio social di Jessica Selassié a Barù, sono state le parole pronunciate da quest’ultimo a Verissimo: “Sono single e sto bene così al momento.

No, io e Jess non ci siamo visti dopo il Grande Fratello Vip. Davvero, non l’ho ancora rivista, ho rivisto Davide due volte però. Se voglio vederla?

Sì, ma le persone che volevo vedere le ho già riviste. Poi vorrò vedere anche lei poi. Al momento sono impegnato, ho un sacco di cose da fare adesso“.

“E no, non sono innamorato di lei. Mettiamo fine a questa storia che non c’è mai stata. Le voglio bene, ho tanto affetto per lei, ma la vedo come un’amica. Però basta così con questa storia, perché tra noi c’è amicizia“.