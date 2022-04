Mara Venier allarma in un video condiviso su Instagram alla vigilia di Domenica In: “Non ho voce”

Piccolo problema di salute per Mara Venier alla vigilia del nuovo appuntamento con Domenica In. La conduttrice ha condiviso un video su Instagram che ha allarmato i fan.

Piccolo intoppo per Mara Venier alla vigilia dell’appuntamento pasquale con Domenica In. La conduttrice non va in vacanza e farà compagnia ai suoi telespettatori anche nel giorno di Pasqua, tuttavia è un video-messaggio condiviso su Instagram ad allarmare i followers. “Non ho voce” ha spiegato, augurandosi che in vista di domani pomeriggio possa ritornare.

Mara Venier senza voce alla vigilia di Domenica In: il video-messaggio

Alla vigilia del giorno di Pasqua, Mara Venier ha allarmato i suoi followers attraverso un breve video-messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram. La conduttrice domani pomeriggio sarà regolarmente in onda con Domenica In, anche nel giorno di festa pasquale, per fare compagnia ai telespettatori con tanti ospiti, interviste e sorprese in studio.

Tuttavia un piccolo intoppo sta mettendo a rischio la sua presenza in puntata, come da lei raccontato nel breve video: “Lo so che aspettate tutti la poesia di Pasqua, non ho voce, speriamo che domani torni per Domenica In, ma io ve la dico: “se pasqua se pasqua che caro che go se magna a fugassa e se beve coco’”.

La ‘zia Mara’ non ha perso la sua verve ironica condividendo una poesia di Pasqua in dialetto, sebbene sia senza voce.

La conduttrice ha anche condiviso alcune stories, aggiungendo nuovi dettagli e augurandosi di guarire al più presto: “Allora amici di Instagram, sono completamente senza voce, da stamattina cortisone. Speriamo che domani la voce torni, altrimenti non so come farò a fare Domenica In. Buona Pasqua a tutti, questo è il massimo della mia voce ad oggi. Vabbè, speriamo bene“.

Domenica In e Mara Venier: un periodo d’oro

Augurandosi che la voce torni presto in vista dell’appuntamento di domani pomeriggio, Mara Venier non può non essere contenta della grande stagione tv che Domenica In sta affrontando.

Tra ascolti in crescita e riscontri positivi da parte del pubblico, è un periodo d’oro per la conduttrice. Nella scorsa puntata, durante l’intervista a Jovanotti, ha pubblicamente annunciato che sarà al timone della trasmissione anche il prossimo anno. Ma le novità non finiscono qui perché, per celebrare questa edizione di successo, Domenica In sbarcherà in prima serata su Rai1 con un appuntamento d’eccezione, stando all’indiscrezione circolante nell’ultimo periodo.