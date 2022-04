Pierpaolo Pretelli bloccato da problemi di salute, Giulia Salemi confessa: “Ha sottovalutato la situazione”

Problemi di salute per Pierpaolo Pretelli, costretto a fermarsi dagli impegni lavorativi. Ad annunciarlo è Giulia Salemi in una Instagram story, nella quale ha spiegato come il fidanzato abbia avuto un mancamento durante un viaggio verso Roma. Ora il ragazzo si trova a Piacenza assieme a lei e, a breve, si sottoporrà ad una risonanza: il messaggio della ex gieffina sull’importanza di non sottovalutare la salute.

Pierpaolo Pretelli “non sta benissimo“: l’annuncio di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli è stato costretto a fermarsi e a bloccare temporaneamente tutti i suoi impegni lavorativi. Questo a causa di un problema di salute raccontato dalla fidanzata Giulia Salemi in una story condivisa sul proprio profilo Instagram.

La ragazza ha spiegato come il giovane showman abbia avuto un mancamento durante un viaggio verso Roma: “Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea (non è la prima volta ultimamente)“. Ora, come da lei spiegato per tranquillizzare i fan, Pretelli si trova a Piacenza assieme a lei per sottoporsi ad alcune cure.

“Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale” spiega la Salemi, svelando la natura dell’intoppo fisico di Pierpaolo.

L’ex gieffina ha spiegato anche come tali dolori si siano manifestati in lui ormai da tempo. E, a seguire, ha voluto lanciare un appello sull’importanza di non sottovalutare la salute e i messaggi che il nostro corpo ci invia: “Questo per dirvi: non tirate la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi, accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male“.

Pierpaolo Pretelli e la querelle con Mara Venier

Pierpaolo Pretelli si appresta così ad affrontare un breve periodo di stop, dopo gli ultimi impegni lavorativi che l’hanno visto protagonista.

Una delle ultime apparizioni televisive è stata a Domenica In negli scorsi mesi, quando si è prestato a vero e proprio showman e mattatore dei giochi musicali nella trasmissione domenicale di Mara Venier.

Tuttavia alcune dichiarazioni rilasciate a Verissimo hanno portato a una troncatura nei rapporti con la Venier. La conduttrice ha mal digerito i commenti del ragazzo sulla necessità di svecchiare Domenica In e, per questo motivo, gli ha più volte lanciato frecciatine indirette, a sancire la fine della loro collaborazione artistica.