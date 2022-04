Battiti Live – Il viaggio della musica, terza puntata: tutti i cantanti in onda questa sera e dove vederli

Lunedì 18 aprile 2022 per gli spettatori di Italia1 sarà una Pasquetta da passare nel segno della grande musica italiana ed internazionale. Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis tornare ad essere i capitani del Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica per condurre il terzo appuntamento dello speciale itinerario in giro per il Mediterraneo. I due conduttori al timone della puntata torneranno a fare ballare e cantare il pubblico di Italia1 insieme a tanti ospiti della nostra scena musicale tra i quali spiccano senza dubbio Achille Lauro e Fedez. L’immensa ammiraglia della flotta MSC continuerà a solcare i mari con il supporto di Battiti Live e a R101, Radio 105 e Radio Norba tra le splendide città di Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: la terza puntata

Italia1 a distanza di una settimana ospita nuovamente la grande musica italiana ed internazionale che sta scaldando i mari di tutta Europa. Nella prima serata di lunedì 18 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 circa torna in onda sul canale Mediaset Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica. La terza puntata della kermesse musicale itinerante vedrà alla conduzione la coppia ben assortita formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.

Battiti Live presenta Msc crociere – Il viaggio della musica: tutti gli artisti che si esibiscono nella terza puntata

L’ammiraglia MSC continua a solcare il Mar Mediterraneo nei quattro grandi porti del Mar Mediterraneo a partire da quello di Palermo, fino a toccare le splendide città di Malta, Barcellona e Marsiglia, mentre i tanti artisti italiani ed internazionali continueranno ad esibirsi a bordo con i loro grandi successi.

Nella terza puntata dello show saliranno sul prestigioso palco: Fedez, Noemi, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, La rappresentante di Lista, Kungs, Fred De Palma, Tananai, Fabrizio Moro, Gué, Tancredi, Riki, Tecla, Federico Rossi, Justin Quiles, Michele Bravi, Gemelli Diversi e Lum!x.