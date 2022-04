Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due hanno trascorso insieme la Pasqua con i bambini

Sembra che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano passato la Pasqua insieme. A dimostrazione di ciò appena detto ci sarebbero le varie foto che i due hanno pubblicato sui rispettivi profili social. Sembra infatti che il ritorno di fiamma possa essere reale e che la famiglia si sia riunita in occasione delle festività pasquali.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Pasqua

Curiosando tra i profili Instagram di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si nota che i due hanno passato la Pasqua con i loro figli Santiago e Luna Marì (nata dall’amore tra Belen e Antonino Spinalbese) in un luogo immerso nel verde e lontano dal caos.

Più precisamente la famigliola ha trascorso questi giorni all’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, un’oasi naturale all’interno del Parco regionale del Delta del Po.

Nelle foto e nei video condivisi Stefano e Belen non si mostrano mai insieme, ma entrambi pubblicano gli stessi post. Belen pubblica una foto di Santiago con un bellissimo cagnolone e poi la foto del mare accompagnata da un semplice cuore verde.

Stefano, invece, condivide solo immagini di Santiago insieme al cane; le foto sono accompagnate da un cuore rosso. Si nota però che la prima foto pubblicata da entrambi è la stessa.

Sono ormai mesi che i due sembrano essersi riavvicinati, anche se entrambi hanno preferito non commentare i gossip che li riguardano anche, forse, per il bene di Santiago stesso.

Stefano De Martino pronto a diventare di nuovo papà

Anche da Silvia Toffanin al salotto di Verissimo, Stefano De Martino ha scelto di non commentare e non aggiungere dettagli sul suo rapporto con Belen, ma in tale occasione non ha nascosto il suo desiderio di essere nuovamente papà. Durante l’intervista infatti ha rivelato: “So quanto è impegnativo, mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela.

Sarei più responsabile, so quanto è grande come cosa, in questo momento ci penso bene”.