Blanco in tour a Roma si lancia sul pubblico, ma nessuno dei fan lo prende: il video è virale

I concerti di Blanco facevano sold out già prima che il giovane cantante, in coppia con Mahmood, vincesse l’ultimo Festival di Sanremo. Dopo l’avventura sanremese, però, il suo successo è andato davvero alle stelle e ora tutti aspettano di vederlo sul palco dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino il prossimo maggio. Blanco è stato uno dei protagonisti della giornata dedicata ai giovani per Pasquetta in Piazza San Pietro in Vaticano, prima però, durante una tappa del suo tour a Roma, è successo un piccolo incidente che il cantante ha commentato scherzosamente.

Blanco si butta sulla folla, ma nessuno lo prende

Nelle ultime ore è diventato virale un video che vede Blanco in un momento di euforia buttarsi sulla folla durante un suo concerto a Roma.

Un gesto tipico di molti cantanti, ma in questo caso nessuno del pubblico riesce a prendere Blanco e il cantante cade a terra inghiottito dai fan. Un piccolo incidente che non ha causato danni e che il cantante stesso ha commentano scherzosamente. Nel video si vede, infatti, che raggiunto di nuovo il palco, Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco) inizialmente si preoccupa per le condizioni di salute del suo pubblico: “State tutti bene mi date conferma?” e dopo essersi accertato che non ci siano infortunati scherza sulla situazione: “Sono un sacco di m***a quando mi butto io.

Vi amo Roma avete spaccato”.

Blanco canta Blu Celeste in Vaticano

Come già accennato Blanco è stato tra i protagonisti del lunedì dell’Angelo dedicato ai giovani in Piazza San Pietro in Vaticano. Il giovane vincitore del Festival di Sanremo ha cantato la sua Blu Celeste davanti a 80mila fedeli poco prima dell’incontro tenuto da Papa Francesco. La notizia della sua esibizione aveva attratto numerose critiche, ma la toccante interpretazione di Blanco alla fine ha convinto tutti, anche quelli che erano più scettici nei suoi confronti e nei confronti della sua musica.