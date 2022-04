Cecilia Rodriguez e il messaggio a Jeremias dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi: “Fiera di questa decisione”

La decisione di Jeremias Rodriguez di abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi ha ricevuto l’approvazione di una sua grandissima sostenitrice: la sorella Cecilia. La ragazza ha commentato su alcune Instagram stories la scelta del fratello di ritirarsi, dicendosi fiera di lui e attaccando coloro che lo hanno criticato in tutte queste settimane: “Non devi dimostrare più niente a nessuno“.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola: il messaggio della sorella Cecilia

Jeremias Rodriguez, nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì sera, ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco. Una scelta arrivata in seguito all’eliminazione dal televoto contro Roger Balduino ed Estefania Bernal, dopo la quale ha raggiunto Playa Sgamada, la spiaggia delle seconde possibilità.

Lì il naufrago ha ritrovato Clemente Russo e papà Gustavo, l’eliminato della precedente puntata, tuttavia ha preferito non rimanere in gioco ed abbandonare per sempre l’Honduras.

Una scelta arrivata dopo una settimana difficile, tra insofferenza e crisi di pianto per le critiche ricevute. A sostenerlo e a dirsi orgogliosa della scelta di lasciare L’Isola è stata la sorella Cecilia. La ragazza, attraverso alcune stories condivise sul proprio profilo Instagram, ha difeso a spada tratta la decisione di Jeremias: “Penso che il sole sia uscito perché mio fratello ha preso una bellissima decisione.

È vero, è stato eliminato per primo, ma come ben sapete l’Isola dà a tutti i concorrenti un’altra possibilità. E lui si è rifiutato, perché ha capito che non è il suo mondo e io devo dire che sono fiera di questa decisione che ha preso“.

Cecilia Rodriguez inonda di affetto Jeremias: “Persona molto speciale“

Cecilia Rodriguez spende parole al miele per il fratello Jeremias: “Jere è una persona molto speciale, rara in questo mondo, che molte volte la pensa diversamente da tutti, e sono fiera che lui abbia potuto prendere la decisione migliore: mollare e tornare dalle persone che tanto gli mancavano.

Lui lì dentro non si sentiva più a suo agio. Ti voglio dire che non devi dimostrare più niente a nessuno amore mio“.

La ragazza ha poi parlato delle parole spese da Jeremias sul mondo dei reality, considerato da lui poco consono alla sua persona. In molti l’hanno criticato, come Vladimir Luxuria che gli ha ricordato come il pubblico lo conosca e parli di lui proprio perché ha partecipato a numerosi reality. Cecilia Rodriguez cerca di giustificare le parole del fratello, spiegando: “Non gli piace la gente che c’è dietro, i litigi, la falsità, la voglia di uscire in video 5 minuti in più dell’altro, o sporcare gli altri per rendersi più belli…“