Fedez racconta il cambiamento fisico dopo l’intervento per il tumore al pancreas: “Ho perso 10 chili”

Dopo l’intervento e la convalescenza del rapper, Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso le festività pasquali sul lago di Como con i loro figli Leone e Vittoria vivendo amore e tranquillità per qualche giorno. Fedez nelle sue storie Instagram ha condiviso anche una fotografia esprimendo un pensiero sul cambiamento fisico che il suo corpo sta affrontando in questo periodo molto delicato per lui.

Fedez e la perdita di peso dopo l’operazione

È passato solo un mese da quando Fedez è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas. Ormai tornato a casa, in questi giorni di festività si è goduto tutto l’amore dei suoi figli e di sua moglie Chiara Ferragni.

Nelle sue storie Instagram, oltre ai giochi con i suoi pargoletti e a Leone che ordina la colazione da solo utilizzando il servizio in camera, si vede anche una fotografia che mostra la perdita di peso del rapper dopo il periodo in ospedale. Fedez pubblica, infatti, un selfie allo specchio e scrive “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco”.

Dalle storie Instagram di Fedez

Già qualche tempo fa Fedez aveva mostrato il suo corpo dopo l’operazione.

Appena tornato a casa dall’ospedale, infatti, aveva pubblicato sempre un suo selfie allo specchio in cui mostrava la lunga cicatrice sull’addome.

La frase “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla” a corredo del post.

Chiara Ferragni e Fedez sempre più innamorati

Chiara Ferragni e Fedez si mostrano sui social sempre più innamorati. In questi giorni sul lago di Como hanno voluto condividere con tutti i loro follower alcune fotografie che li ritraggono felici e giocosi proprio su una barca tra le acque del lago. Una semplice didascalia accompagna il post “Con te” insieme ad un cuoricino.

Un momento in cui i Ferragnez hanno potuto rilassarsi dopo il brutto periodo che hanno passato.