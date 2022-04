Fedez rompe il silenzio sulla cicatrice rimasta dopo l’intervento: “È stato il coraggio a causarla”

Prosegue il percorso di Fedez, di recente operato per rimuovere un tumore al pancreas. Dopo la visita è tornato sui social per incoraggiare chi ha affrontato momenti simili.

Due settimane fa Fedez ha rivelato ai fan di essersi operato per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas che lo ha colpito e ha scelto di farlo mostrandosi in ospedale con la cicatrice ancora fresca. In queste ore ha optato per qualcosa di molto simile, approfittando nuovamente dei social per scrivere parole di sostegno a tutti gli utenti che hanno affrontato un simile percorso.

Fedez incoraggia i fan con un nuovo scatto dopo l’intervento

Prosegue, dunque, il percorso di guarigione di Fedez, che circa due settimane fa si è operato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas. In queste ore ha fatto la visita di controllo e non ha rinunciato ad aggiornare i fan con nuovi scatti sui social.

Tra i contenuti proposti anche uno scatto a torso nudo, nel tentativo di esporre la cicatrice rimasta dopo l’intervento. Nonostante al momento sia coperta da un cerotto, l’artista ha voluto toccare l’argomento nel tentativo di incoraggiare tutti i fan che hanno dovuto affrontare un percorso simile.

“Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla” scrive il rapper al fianco della foto condivisa su Instagram, mostrandosi solidale con chi ha simili segni sul proprio corpo.

Un modo, come anticipato, per sostenere tutti gli utenti che hanno dovuto lottare con problemi simili e che oggi non dovrebbero vergognarsi di aver combattuto contro una malattia.

Come si può immaginare sotto la foto l’artista ha ricevuto moltissimi commenti di incoraggiamento da parte di colleghi e altri vip, ma anche messaggi di altri fan che hanno offerto una testimonianza simile alla sua e che si trovano d’accordo con Fedez sull’importanza di non vergognarsi delle proprie cicatrici.

Come sta Fedez dopo l’intervento per rimuovere il tumore pancreas

Come anticipato, Fedez di recente di è sottoposto ad un intervento per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas, di cui in questi giorni si è dibattuto moltissimo.

Anche il medico che lo ha operato ha rotto il silenzio parlando delle possibilità di guarigione dei pazienti che scoprono di avere questa malattia.

Stando alle parole di Falconi, dunque, rimuovendo completamente la massa neoplastica ci sono alte possibilità di completa guarigione – rincuorando i fan sulle condizioni dell’artista.

Ovviamente il rapper dovrà continuare ad effettuare regolari visite di controllo, ma si sono alte possibilità che l’incubo sia finito per lui e che possa ben presto lasciarsi alle spalle l’accaduto.

Nel frattempo Fedez è tornato a casa e ha ripreso le sue abitudini, mostrandosi di nuovo sui social nei momenti più intimi in famiglia. Proprio di recente, infatti, ha condiviso un video in cui parlava della fascia che dovrà indossare al torace durante il percorso di guarigione, scherzando anche sul fatto di volerla griffare con il logo della moglie Chiara Ferragni.