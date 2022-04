Fedez indossa la panciera dopo l’intervento e “spaventa” Leone con una battuta su Chiara Ferragni: il video

In questi giorni Fedez è finalmente tornato a casa dopo l’intervento e ha potuto riabbracciare i propri figli. In queste ore ha infatti continuato ad intrattenere i fan con alcuni contenuti social che riguardano proprio i piccoli Leone e Vittoria. Tra gli ultimi anche un dolce video in cui il rapper fa una battuta al suo primogenito sulla mamma Chiara Ferragni. Il piccolo però ha presto troppo sul serio lo scherzo e ha iniziato a piangere sconsolato.

Fedez scherza con suo figlio Leone ma la battuta lo fa piangere “disperato”

Nelle ultime settimane Fedez si è sottoposto ad un intervento per rimuovere il tumore neuroendocrino al pancreas che lo ha colpito.

Un momento delicato che lo ha portato anche lontano dai propri figli. Negli ultimi giorni però è stato finalmente dimesso ed è tornato a casa da Leone e Vittoria.

Proprio con loro, infatti, si è mostrato negli ultimi contenuti social, proseguendo quella narrazione della vita domestica dei Ferragnez che i loro fan amano tanto. Proprio il primogenito è stato protagonista in queste ore di un dolcissimo video condiviso dalla coppia su Instagram.

Dopo l’intervento Federico Lucia ha dovuto indossare una fascia contenitiva per il busto, che lui scherzando ha definito “panciera”.

All’inizio della clip, scherzando, racconta di volerla “griffare” con il logo di Chiara Ferragni. Subito dopo si vede infatti l’artista al lavoro mentre con un pennarello cerca di disegnare sulla fascia.

A quel punto dice a Leone: “Stiamo facendo un tarocco della mamma” spiega al piccolo, che giustamente chiede cosa voglia dire. “Un tarocco, una contraffazione. Stiamo facendo una cosa illegale, potrebbero arrestarci – prosegue, mentre il figlio chiede ancora spiegazioni sul perché – se la polizia scopre che stiamo facendo un tarocco di Chiara Ferragni ci arresta“.

Dopo aver sentito queste parole il bambino, che non ha capito lo scherzo, ha iniziato a piangere quasi disperato e Fedez è corso subito a consolarlo cercando di spiegargli che era una battuta e che nessuno li avrebbe arrestati.

Fedez, le critiche ricevute sui social dopo l’intervento al pancreas

Come anticipato, i Ferragnez sono abituati a condividere sui social ogni momento della loro vita con i fan, che sono sempre curiosi di sapere cosa accade nelle loro vite e, in particolare, ai piccoli Leone e Vittoria. Solitamente, infatti, i contenuti sono ben accolti dalla community di Instagram e ricevono moltissimo sostegno da parte di tutti gli utenti.

Soprattutto in questi giorni difficili, segnati dalla scoperta della malattia, in molti sono corsi a cercare aggiornamenti sulle condizioni di salute del rapper e a mostrare sostegno in ogni modo. Purtroppo però per ogni fan esiste anche i detrattori e di recente anche gli hater hanno colpito, nonostante proprio il momento delicato che la famiglia sta attraversando.

Qualcuno, in modo piuttosto inopportuno, ha infatti scritto sui social: “Hai rotto il ca**o, non esisti solo tu con il tumore“, al quale sembra che il rapper abbia risposto: “Affermazione giusta.

Credo sia anche corretto dire che non esisti solo tu come testa di ca**o, eppure…“.

Lo scopo di tutti gli aggiornamenti fatti dal cantante, infatti – compresa la narrazione della patologia che lo ha colpito – non puntava solamente a spiegare ai fan cosa stia accadendo nella sua vita ma anche a spingere gli utenti a fare controlli più frequenti e a non scherzare con la propria salute. Argomento che, però, gli hater al solito sembrano non aver colto.