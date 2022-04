Fedez torna a casa dall’ospedale e riabbraccia finalmente Leone e Vittoria: i primi emozionanti video

Finalmente Fedez è tornato a casa dall’ospedale, dopo l’intervenuto a cui si è sottoposto, e ha potuto riabbracciare i figli Leone e Vittoria. Un momento davvero emozionante che, come sempre, la famiglia Lucia-Ferragni ha voluto condividere con i fan, mostrando non solo la sorpresa organizzata proprio dai bambini, ma anche come hanno reagito i figli nelle prime ore dopo il suo rientro a casa.

Fedez dimesso dall’ospedale: la sorpresa dei figli Leone e Vittoria

Come ormai tutti i lettori di gossip sapranno, Fedez è stato recentemente operato per un tumore neuroendocrino del pancreas che gli è stato diagnosticato nelle ultime settimane.

Al di là del difficile momento che ha ovviamente dovuto affrontare, l’artista è stato anche lontano dai figli e ha ovviamente sentito molto la sua mancanza – soprattutto perché proprio in quei giorni entrambi i piccoli hanno festeggiato il proprio compleanno.

Fortunatamente però ieri Federico Lucia è stato dimesso ed è potuto tornare a casa e riabbracciare Leone e la piccola Vittoria. Proprio quest’ultimo lo hanno accolto con una sorpresa dolcissima, che il rapper ha voluto condividere in queste ore con i fan.

“Tornare a vivere” scrive inoltre nella didascalia che accompagna i primi scatti con i bambini, mentre Fedez appare ancora un po’ stanco ma senz’altro contento di essere tornato a casa e alla sua vita insieme alla moglie Chiara, che non lo ha mai abbandonato, e i figli.

Non finisce qui però, perché l’artista ha condiviso anche altri momenti grazie alle storie social.

Fedez riabbraccia i figli: come hanno reagito Leone e Vittoria vedendo di nuovo il papà

Come si può immaginare, Leone e Vittoria sono stati contentissimi di riabbracciare il proprio papà, che per diversi giorni non hanno visto a causa del suo ricovero in ospedale. In una delle prime storie Fedez scherza sul fatto che il maggiore si sia confuso per un attimo vedendo palloncini e altri oggetti a tema festa.

“Buon compleanno papà” dice il piccolo, mentre Fedez ride e scrive nella didascalia “Lello un po’ confuso da questo clima di festa“.

Successivamente ha anche condiviso un altro video in cui si vede Vittoria abbracciare il papà, affatto intenzionata a lasciarlo andare nemmeno per un secondo. Mentre Chiara infatti prova a prenderla, la bimba si getta addosso al cantante, che questa volta ha scritto: “Vuole stare con papà“.

Come ci si poteva aspettare, quindi, nonostante i primi attimi di smarrimento, i bambini sono stati ovviamente felici di avere di nuovo il proprio papà a casa e – come anticipato – nonostante l’evidente stanchezza che prova Fedez (legittima, dopo gli ultimi giorni), anche l’artista è contento di essere tornato a casa dalla propria famiglia.