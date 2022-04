Fedez attaccato su Instagram: “Non esisti solo tu col tumore”. La replica del cantante operato al pancreas

Il ritorno a casa di Fedez dopo l'intervento per rimuovere il tumore al pancreas è stato accolto da tanto affetto ma anche da un commento di un hater su Instagram: il cantante ha risposto per le rime.

Dopo giorni d’ospedale per il tumore al pancreas, Fedez è tornato a casa: il cantante ha celebrato il momento con un post in cui si mostra assieme ai figli Leone e Vittoria, ma oltre ai tantissimi messaggi di supporto è stato anche bersaglio di qualche hater. Ad uno in particolare il marito di Chiara Ferragni ha voluto rispondere.

Il ritorno a casa di Fedez dopo l’intervento è stato accolto con gioia soprattutto dalla sua famiglia: un enorme cartellone di palloncini blu e la scritta “Bentornato a casa”. Da Chiara Ferragni a Simona Ventura, passando per Loredana Bertè e molti altri, non si contano i messaggi di affetto per il cantante.

Tuttavia, qualcuno a rovinare la festa è arrivato. Un utente ha infatti scritto: “Hai rotto il ca**o, non esisti solo tu con il tumore“.

Una critica mossa da molti detrattori negli ultimi giorni, che tuttavia non colgono come la visibilità dei cosiddetti vip sia a suo modo importante: tramite la propria esperienza, Fedez può come altri sensibilizzare sull’argomento, spingere a prevenzione e controlli, in modo analogo a quanto fatto per esempio da Valentina Ferragni in questo ultimo periodo. Il cantante comunque ha voluto rispondere a questo commento, stando allo screenshot beccato da Novella 2000 (l’originale è nascosto tra migliaia di commenti e potrebbe anche essere stato cancellato): “Affermazione giusta.

Credo sia anche corretto dire che non esisti solo tu come testa di ca**o, eppure…“

Fedez e il tumore al pancreas: la cronistoria della malattia

Il per ora lieto fine chiude un ciclo iniziato solo due settimane fa: Fedez tramite alcune storie ha annunciato di aver scoperto una malattia importante che avrebbe richiesto il supporto della famiglia.

Quindi, è arrivato il ricovero in ospedale e l’intervento per rimuovere un tumore al pancreas: secondo il chirurgo che l’ha operato, le possibilità di sopravvivenza a 5 anni sono alte.

Dal San Raffaele sono arrivati molti post e storie che hanno raccontato l’affetto e la vicinanza della famiglia, come il dolcissimo regalo di Leone a papà Fedez. Infine, il ritorno a casa nella giornata del 1 aprile 2022: “Tornare a vivere” ha scritto Fedez, che ha trovato anche le forze per rispondere a qualche detrattore.