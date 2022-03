Valentina Ferragni, la rivelazione sul suo stato di salute: “Ho scoperto di avere molti fibromi al seno”

Da vari mesi ormai Valentina Ferragni utilizza la sua pagina Instagram per invitare donne e ragazze (anche le più giovani) a fare prevenzione contro i tumori. Lei stessa qualche mese fa ha dovuto affrontare una brutta esperienza con un carcinoma, per fortuna, però, poi tutto si è concluso per il meglio. Ultimamente ha scoperto di avere molti fibromi al seno che sta tenendo sotto controllo e ha lanciato un appello molto importante a tutti i suoi follower.

Valentina Ferragni e i fibromi al seno

Questo periodo per la sua famiglia è molto delicato, Fedez ha scoperto e sta lottando contro un brutto male e ha bisogno di tutto il sostegno possibile.

Anche Valentina Ferragni, però, ha fatto una scoperta riguardante la sua salute. In una storia Instagram, infatti, ha scritto: “Oggi visita ecografia mammaria. 6 mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni 6 mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne “conoscono”)”.

Il suo messaggio poi continua lanciando un appello molto importante a tutte le sue follower: “Anche se non ho parentela con i tumori al seno o ovaie (per fortuna), è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane!

Mi raccomando ragazze tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno palline o cose strane!

E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani! La prevenzione salva le vite”.

Valentina Ferragni e il carcinoma in fronte

Valentina Ferragni invita, quindi, tutte alla prevenzione. Già qualche tempo fa la sorella di Chiara Ferragni ha avuto una brutta esperienza con i tumori.

Quello che all’influencer sembrava un brufolo, in realtà si era rivelato un carcinoma. Valentina ha spiegato tutto in un suo post su Instagram e per alcuni giorni nelle sue foto aveva mostrato la cicatrice sulla sua fronte dovuta all’operazione per la rimozione.