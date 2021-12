Valentina Ferragni e il tumore alla pelle: “Dovrebbe essere guarito al 100%”. Il racconto a Verissimo

Programmi TV

Valentina Ferragni, ospite per la prima volta nel salotto di Verissimo, rivive il calvario della malattia alla pelle che l’ha colpita nell’ultimo anno. Da un semplice brufolo alla fronte, l’esito delle analisi ha rilevato un carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato. La sorella di Chiara Ferragni ripercorre queste ultime difficili settimane e annuncia di essere quasi completamente guarita.

Valentina Ferragni e i primi segnali di malattia: il racconto a Verissimo

A Verissimo Valentina Ferragni racconta i recenti problemi di salute che, nel corso degli ultimi mesi, l’hanno decisamente allarmata.

Quello che inizialmente sembrava essere un semplice brufolo sulla fronte, si è rivelato alla fine un tumore maligno localizzato alla pelle. Questo l’esito delle analisi cui la sorella di Chiara Ferragni ha deciso di sottoporsi, dopo i sospetti della dottoressa che l’ha presa in cura e che alla fine si sono rivelati fondati. Ora l’influencer si dice guarita e, ogni giorno, ha voluto ringraziare famiglia, amici e followers che, sui social o nella vita reale, l’hanno sempre supportata attraverso messaggi di conforto.

“Tutto è iniziato circa un anno fa“: comincia così il racconto di Valentina Ferragni a Silvia Toffanin. “Ho iniziato ad avere un piccolo brufolo sulla fronte, una cosa per cui non pensarci neanche tanto. Una mia amica dopo qualche mese mi dice: ‘Questo brufolo non ti è più andato via’. Vado dal primo dermatologo e mi dice: ‘È una cisti’. Ma mi ha consigliato di toglierlo dopo l’estate. Quindi passo l’estate e durante l’estate vedo che comincia a cambiare“.

Valentina Ferragni e l’esito della visita: “Tumore maligno localizzato“

Valentina Ferragni, accortasi del cambiamento del brufolo che aveva in fronte, si sottopone ad un’altra visita che ne ha successivamente rivelato la natura: “A settembre vado a fare una visita, conosco questa dottoressa e lei mi dice: ‘Cos’hai in fronte?’.

Mi fa fare una visita e con loro incominciamo a capire cosa poteva essere. Non erano sicure che fosse una cisti, ma qualcosa di più grave. Dopo una settimana e mezza è arrivato il risultato: era un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato. Tra i tumori alla pelle maligni non è il più grave, mi è andata bene quindi. L’unica cosa è che pian piano si estende“.

La sorella di Chiara Ferragni spiega come abbia voluto condividere sui social le fotografie della genesi della sua malattia.

Non solo per condividere la sua esperienza con i followers, ma anche per lanciare un importante messaggio: mai sottovalutare le malattie. Le sue parole: “Ho fatto foto e le ho messe sui social per vedere come sia cambiata nel tempo. Ho quindi cercato di aiutare le altre persone in caso avessero una cosa simile, di cui non si preoccupano e che invece è una cosa che va tolta. Avessi aspettato un altro mese, avrebbero dovuto farmi un innesto di pelle e sarebbe stato un intervento molto più invasivo“.

Valentina Ferragni guarita dalla malattia

Valentina Ferragni oggi dovrebbe aver superato pienamente la malattia dopo mesi di lungo calvario: “Ad oggi dovrebbe essere guarito al 100%. Ho sempre consigliato a tutti che se hanno un problema, non aspettare di andare a farsi vedere. Io sono stata fortunata di averlo visto in tempo e nel mio caso mi è andata veramente molto bene e sono qua a parlarvene con una piccola cicatrice. Però per tante persone potrebbe essere molto più grave“.