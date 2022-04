Mara Venier risponde senza mezzi termini a chi le parla di pensione: “Col ca***, faccio un’altra Domenica In”

Mara Venier non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Dopo aver parlato di un'altra edizione di Domenica In, la conduttrice si è sbottonata anche sul suo futuro.

Tra i volti più amati del piccolo schermo c’è senz’altro Mara Venier, da oltre dieci anni ormai al timone di Domenica In. Essendo però arrivata all’età di 71 anni in molti spesso si sono chiesti se ha intenzione di andare in pensione, ma è la stessa conduttrice a fugare ogni dubbio con una risposta che lascia davvero poco spazio all’interpretazione.

Mara Venier non ha intenzione di andare in pensione: i suoi piani per il futuro

Da ben 13 anni Mara Venier ha conquistato il cuore del pubblico con la sua Domenica In, offrendo un programma davvero completo in cui ha dimostrato di saper affrontare ogni tipo di argomento.

Negli ultimi anni però si parla sempre più dell’ipotesi pensionamento per la conduttrice – soprattutto dal momento che si tratta di un format piuttosto impegnativo.

La regina della Rai però, arrivata alla bellezza di 71 anni, non ha alcuna intenzione di passare il testimone a breve e nel corso di un’intervista a Il Messaggero ha così risposto all’intervistatore che ha parlato di pensione: “La scriva come glielo dico, per favore: col cazzo (sbotta a ridere, ndr). Faccio un’altra Domenica In, che è faticosissima, e poi altro“.

Ovviamente non si è limitata solo a “rispondere per le rime”, ma ha anche proseguito affermando di avere qualche idea: “Ho tante offerte.

Magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi. Voglio divertirmi ancora” ha aggiunto la bionda conduttrice, dimostrando di avere ancora molta voglia di mettersi in gioco.

Ha quindi fatto il punto sul suo ritorno a Domenica In, che del resto aveva già anticipato nei giorni precedenti – è tra l’altro prevista anche una puntata speciale del programma che dovrebbe andare in onda il 27 maggio. Nel corso dell’intervista ha accennato però anche ad un sogno nel cassetto che le piacerebbe realizzare e che riguarda una figura piuttosto importante.

Mara Venier parla del suo desiderio più grande come intervistatrice

Di momenti importanti Mara Venier ne ha vissuti tantissimi nel corso della sua lunga carriera, ma c’è ancora un sogno da realizzare. La conduttrice lo ha rivelato a Il Messaggero nel corso della sua ultima intervista, momento in cui le è stato chiesto “cosa le passa per la testa”.

“Un’idea meravigliosa. Chi non vorrebbe parlare con Papa Francesco? Io lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata con altre persone, fra cui anche Carlo Verdone.

Ha invitato tutti noi a raccontare qualcosa delle nostre vite. È stato molto emozionante” ha rivelato la conduttrice, spiegando anche quale domanda vorrebbe fare al Santo Padre.

“Adesso è quasi scontata. Questa guerra… Ma che sta succedendo? Che dobbiamo fare? – rivela durante la chiacchierata – Quando lui parla dice cose importanti, come quelle sui gay. Anche per questo amo il suo coraggio e la sua passione. È un papa rivoluzionario. Una scoperta continua“.