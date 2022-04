Uomini e Donne anticipazioni 19 aprile: tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non è finita del tutto?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 19 aprile, Ida Platano e Riccardo Guarnieri verranno attaccati da Tina Cipollari per la loro vicinanza.

Ida Platano è stata chiamata numerose volte al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso dell’edizione 2021/2022 del programma televisivo. La Dama bresciana, infatti, è stata protagonista di diversi rapporti amorosi, che, però, sono tutti finiti male.

Ida Platano ha avuto una conoscenza iniziale con Marcello Messina e, in seguito, con Diego Tavani. I due protagonisti di Uomini e Donne hanno anche deciso di lasciare il programma insieme ma pochi minuti dopo la scelta, la storia è naufragata. Dopo l’ennesima conoscenza andata male, stavolta, con Alessandro Vicinanza, Ida Platano ha pianto per il ritorno nel dating show del suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 19 aprile del dating show, si parlerà ancora della storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 19 aprile: ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano?

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 19 aprile, Ida Platano e Riccardo Guarnieri saranno nuovamente protagonisti. Le due star del parterre del dating show racconteranno di aver parlato a lungo dopo la fine della scorsa registrazione del programma televisivo.

Questa ritrovata vicinanza tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sarà apprezzata da tutti. In particolare, Tina Cipollari attaccherà la coppia, anche perché il Cavaliere sembrerà un po’ confuso sul da farsi in futuro, facendo sospettare un possibile ritorno di fiamma.

Uomini e Donne anticipazioni 19 aprile: Soraia prende le distanze da Luca Salatino

Luca Salatino sta conoscendo da mesi Soraia e Lilli a Uomini e Donne. Il tronista, però, invece di avvicinarsi alla scelta, ha deciso di inserire tra le sue corteggiatrici anche Aurora, new entry del programma televisivo.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 19 aprile, Luca Salatino racconterà di aver portato in esterna Soraia. Ma la ragazza si rifiuterà di baciarlo, perché ancora indispettita dal bacio del tronista con Aurora.