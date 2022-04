Chiara Ferragni sta male e preoccupa i fan: “Dolori muscolari fortissimi”. Le sue parole su Instagram

In queste ore Chiara Ferragni ha preoccupati i propri fan con alcune storie affatto incoraggianti. Sembra infatti che l’influencer sia malata da alcuni giorni e ha approfittato dei social sia per aggiornare gli utenti sulle sue attuali condizioni sia per chiedere consiglio ai suoi follower. Ecco cosa sta accadendo in casa Lucia-Ferragni.

Problemi di salute per Chiara Ferragni: tutti gli aggiornamenti social

Sembra proprio che Chiara Ferragni abbia visto giorni migliori, stando a quanto rivelato da lei stessa in queste ore sui social. L’influencer, che ama condividere con i fan ogni momento della propria vita privata (come del resto ha fatto in questi giorni dopo l’intervento di Fedez), ha infatti recentemente condiviso qualche storia Instagram per spiegare ai propri follower di avere qualche problema di salute.

Tutto sembra essere iniziato con Leone, che in questi giorni ha avuto la febbre. Una probabile influenza che in queste ore ha messo k.o. anche mamma Chiara, che ha iniziato ad accusare tutti i sintomi più classici.

“Madonna raga, ora mi sento i brividi e mi sta venendo anche la febbre” spiega la donna in un primo video pubblicato meno di 24 ore fa. Successivamente è tornata sui social per aggiornare i fan, rivelando di aver passato una notte tremenda: “Avevo 38 ma sembrava di avere la febbre molto più alta.

Più che altro mi faceva male tutta la schiena e le gambe“.

Chiara Ferragni aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni: come sta l’influencer

Chiara Ferragni, insomma, ha iniziato ad accusare i primi sintomi dell’influenza già da ieri, momento in cui ha condiviso le prime storie spiegando di avere dolori sparsi e la temperatura alta. Purtroppo però non finisce qui e nelle ultime ore ha continuato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.

L’influencer ha infatti chiesto consiglio ai fan, scrivendo in una storia successiva: “Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato?

È tutto partito da Leo che ha febbre da 5 giorni. Io da ieri sono ko con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore“.

In ultima battuta, proprio nelle ultime ore, si è mostrata con un aerosol, limitandosi a scrivere: “Current situazion” (ovvero “situazione attuale” in inglese), segnale che la Ferragni non è riuscita ancora a riprendersi completamente.

Un periodo non facile per Chiara Ferragni, che proprio di recente era tornata sui social per mostrare un terribile sfogo cutaneo dovuto allo stress che l’ha colpita di recente.