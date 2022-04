Guenda Goria e Mirko Gancitano pronti a diventare genitori. Le parole a La Pupa e il Secchione Show

Mirko Gancitano e Guenda Goria hanno festeggiato il loro primo anniversario a La Pupa e Il Secchione Show da Barbara d’Urso che ha visto nascere il loro amore. Il loro dolce incontro tra baci ed emozione ha fatto vibrare il cuore a tutto il pubblico. I due hanno anche fatto un’importante rivelazione che riguarda il loro futuro.

Il video per Mirko Gancitano a La Pupa e Il Secchione Show

Il dolce momento tra Guenda Goria e Mirko Gancitano inizia con Barbara d’Urso che chiama l’innamorato al centro dello studio per mostrargli un video dedicato a lui e Guenda Goria. Il video viene introdotto dalla conduttrice con la frase: “Il 16 aprile è stato il tuo primo anniversario con Guenda”, quando il regalo de La Pupa e Il Secchione Show termina Mirko Gancitano commenta: “Barbara, tu mi stupisci sempre.

Sai sempre come mettermi in imbarazzo ed emozionarmi”.

Le sorprese però non sono finite qui. Barbara d’Urso, infatti, continua: “La tua futura moglie, avete già fatto la promessa di matrimonio. Hai detto addirittura di voler diventare padre. Nell’anniversario voi non vi siete visti, ma Guenda ci ha mandato un regalo per te, quel pacco rosso nel privè”.

L’incontro tra Mirko Gancitano e Guenda Goria per il primo anniversario

Ad attendere Mirko Gancitano nel privè de La Pupa e Il Secchione Show, però, non vi è solo un pacco rosso, ma anche Guenda Goria stessa.

I due appena si vedono si abbracciano e baciano. Poco dopo, Guenda mostra un quadro e piena di emozione dichiara: “Questo l’ho fatto stanotte, ho ancora la vernice sulle dita. L’ho fatto insieme a Andy dei Bluvertigo. Abbiamo fatto questo quadro che è la nostra prima foto insieme”. Poi continua: “Da quando ci sei tu la mia vita è proprio diversa, è una vita semplice, una vita piena d’amore e io sono emozionata stasera”.

Mirko Gancitano e Guenda Goria sognano di costruire una famiglia

I due innamorati che festeggiano il loro primo anno di amore vengono interrotti da Barbara d’Urso che rivolgendosi a Guenda Goria chiede: “Guenda hai sentito cosa ha detto?

Lui ha detto che è pronto e vuole addirittura diventare padre”.

La diretta interessata con commozione e tanta emozione risponde: ”E per me vale la stessa cosa. Penso che sarebbe un papà meraviglioso. E se arrivasse un piccolo Mirko io sarei la donna più felice del mondo”. Poi aggiunge anche: “Spero che possa assomigliare molto più a lui che a me perché è un ragazzo che a me ha cambiato la vita, mi ha reso migliore, mi ha reso più serena, mi aiuta a smussare i miei spigoli e il mio carattere che non sempre è facile”.

Infine, la conduttrice esprime un suo pensiero sulla coppia e sul loro amore che ha visto nascere sin dai primi tempi: “Sono molto contenta perché io l’ho vista nascere questa storia. (…) E io dicevo ‘Guenda stai attenta, non ti fidare’ facevo la zia e lei mi diceva ‘No Barbara veramente, è stupendo”. È passato 1 anno si amano follemente e addirittura vogliono fare figli insieme”.