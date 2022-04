I Cugini di Campagna: ritirata la diffida contro Mediaset dopo la squalifica di Silvano dall’Isola dei Famosi

Si aggiunge un nuovo capitolo alla tormentata vicenda di Silvano Michetti, batterista dei Cugini di Campagna espulso dall’Isola dei Famosi per bestemmia. Dopo la diffida avanzata contro Mediaset per tutelarlo, alla fine la band ha deciso di ritornare sui suoi passi e non intraprendere alcuna azione contro l’azienda. “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato” la confessione dell’ex naufrago.

I Cugini di Campagna contro Mediaset dopo la squalifica di Silvano Michetti

I Cugini di Campagna hanno deciso di fare marcia indietro, ripensando alla diffida avanzata contro Canale5 dopo la squalifica di Silvano Michetti dall’Isola dei Famosi.

Il naufrago aveva dovuto lasciare il reality in via definitiva a causa di una presunta bestemmia pronunciata in diretta, non appena sbarcato in Honduras assieme a Nick Luciani. L’espressione blasfema gli è però costata cara: il video del momento ha fatto il giro del web e l’azienda, esaminato per bene il filmato di quel momento, ha applicato il regolamento espellendo dal gioco il batterista della band.

La decisione presa da Mediaset, tuttavia, non è stata accolta di buon grado da Ivano Michetti, fratello di Silvano nonché leader dei Cugini di Campagna.

Il chitarrista aveva infatti annunciato di aver voluto diffidare Canale5 per l’azione intrapresa, “invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione“. Richiesta però rispedita al mittente, con Silvano Michetti che, anzi, ha fatto immediato ritorno in Italia e senza dunque alcuna possibilità di rientrare nel reality.

I Cugini di Campagna ritirano la diffida contro Mediaset

A distanza di pochi giorni da tale querelle, i Cugini di Campagna hanno fatto sapere di aver ritirato la diffida contro Mediaset.

Intervenuti in un’intervista al settimanale NuovoTv, i fratelli Michetti sono intervenuti sulla vicenda, con Silvano che spiega: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato“.

L’ex naufrago si è detto inoltre molto religioso, spiegando come l’espressione da lui utilizzata in quel momento sia stata “Santo Dio!“. Un’esclamazione, più che un’espressione blasfema, a suo dire.

Resta però l’amarezza di aver dovuto rinunciare troppo presto all’Isola dei Famosi, ribadendo ancora una volta lo stupore per quanto accadutogli: “È veramente assurdo quello che mi è successo”. Nel reality resta dunque in gioco la voce della band, Nick Luciani, che avrebbe inizialmente dovuto gareggiare in coppia proprio assieme a Silvano Michetti.