Jovana Djordjevic rivela ai fan il motivo di salute che l’ha costretta al ritiro da L’Isola dei Famosi

Jovana Djordjevic ha approfittato dei social per spiegare ai fan il motivo per cui è stata costretta ad abbandonare L'Isola dei Famosi dopo soli 25 giorni dall'arrivo in Honduras.

La settimana scorsa Alvin, inviato de L’Isola dei Famosi, ha annunciato che tra i naufraghi in quel momento presenti mancava Jovana Djordjevic. La donna è stata costretta al ritiro per motivi che fino ad oggi non erano stati diffusi. In queste ore però la modella è tornata sui social per fare chiarezza e spiegare ai propri fan qual è stato il motivo per cui ha dovuto abbandonare il reality show.

Jovana Djordjevic si ritira da L’Isola dei Famosi: ecco perché

L’avventura di Jovana Djordjevic a L’Isola dei Famosi è stata purtroppo molto breve (25 giorni per l’esattezza). Soltanto un giorno dopo essere entrata in gioco a Playa Accoppiada, la concorrente è stata costretta a ritirarsi per problemi medici.

Ad annunciarlo è stato Alvin durante l’ottava puntata del reality, momento in cui ha spiegato che fortunatamente non si trattava di un problema grave.

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, infatti vi do la comunicazione che Jovana, nonostante avesse una gran voglia di fare parte di questo reality, ha un problema medico, e ci tengo a precisare per nulla grave – ha dichiarato l’inviato – Le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra Playa“.

Successivamente è stata la stessa ex naufraga, con un post su Instagram a rivelare il motivo medico che l’ha costretta al ritiro.

“Prima di tutto, voglio ringraziare tutti voi che avete votato per me, non potevo credere al feedback che ho ricevuto. Vi amo tutti!!! Secondo, il motivo della mia uscita (come tutti voi sapete) riguardava la salute. Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso)” ha raccontato la modella sui social.

“Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico etc.

” ha poi aggiunto Jovana, spiegando inoltre di avere soltanto due opzioni: sottoporsi all’intervento o abbandonare il reality.

La donna a quel punto ha preferito tornare in Italia e tornare dal suo medico che, come ha spiegato nel post, le ha tolto il filo senza alcun tipo di operazione.

“Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe” ha poi aggiunto, spiegando anche che sarebbe disposta a tornare immediatamente in Honduras.

Jovana Djordjevic: chi è l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Jovana Djordjevic è nata in Serbia nel 1991 e a soli 18 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale. Questo traguardo le ha permesso di intraprendere la carriera da modella per le più importanti case di alta moda.

In molti la conoscono soprattutto per il suo matrimonio con il calciatore Filip Djordjevic, dal quale ha avuto due figli (Noel nel 2015 e Leon nel 2017). I due si sono conosciuti in Francia grazie ad una conoscenza comune e hanno anche vissuto a lungo a Roma (dal momento che lui ha giocato per un periodo nella Lazio).