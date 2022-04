Le Iene, Belen e Mammucari conducono la nuova puntata tra cronaca e attualità: le anticipazioni e gli ospiti

Mercoledì 20 aprile 2022 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 va in onda il nuovo appuntamento con Le Iene, la trasmissione condotta con successo da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ai due volti noti della trasmissione ai quali si aggiungono i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi insieme alle numeroso iene sparse per il mondo come Joe Bastianich, che sarà nuovamente impegnato con il suo racconto dal Perù e la seconda parte del suo viaggio introspettivo. Piatto forte della nuova puntata sarà il servizio preparato da Michele Cordaro che affronterà il tema del politicamente corretto ascoltando l’opinione di personaggi del mondo dello spettacolo come Vladimir Luxuria ed attivisti politici.

Le Iene: l’undicesimo appuntamento di stagione

Le Iene tornano a scorrazzare su Italia1 nella prima serata di mercoledì 20 aprile 2022 con al timone del loro viaggio in giro per il mondo stretto tra le mani di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I due saranno al centro dello studio per lanciare i numerosi servizi dello show che saranno intervallati dalle divertenti entrate comiche di Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della puntata

Come riportato dal sito ufficiale della trasmissione, tra i tantissimi servizi di puntata troverà spazio la seconda parte del viaggio introspettivo realizzato da Joe Bastianich in Perù.

L’imprenditore esperto del settore della ristorazione contribuisce al dibattito sull’aspetto medico-scientifico della sostanza psichedelica dell’Ayahuasca.

Durante il viaggio la iena mangerà il decotto psichedelico al fianco di uno sciamano che lo guiderà nelle visioni.

Piatto forte di puntata il servizio di Michele Cordaro sul tema del politicamente corretto, rinvigorito dall’attualità mondiale con il fattaccio di Will Smith e che in casa nostra si è rinfocolato dopo l’ultima polemica nata per le frasi in tv di Donatella Rettore.

Diranno la loro tra gli altri artisti, personaggi del mondo dello spettacolo, politi ed attivisti come Cris Brave, Imma Battaglia, Lorena Cesarini, Vladimir Luxuria, Sergio Sylvestre, Vittorio Sgarbi, Tasnim Alì, Nicole Orlando, Andrea Batilla.

