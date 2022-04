Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini paparazzati fuori dallo stesso hotel: le immagini dello scoop

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini nuovamente paparazzati. Questa volta escono dallo stesso hotel a poco tempo di distanza uno dall’altro. Per alcune voci non si tratta di un caso.

Erano già stati paparazzati a marzo in Sardegna mentre si scambiavano un dolce bacio, ora prima delle vacanze pasquali Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati di nuovo colti in flagrante mentre escono dallo stesso hotel di Milano. I due non sono usciti insieme, ma a poco tempo di distanza uno dall’altro. Alcune indiscrezioni sostengono che questo non sia un caso e che i due abbiano passato la notte insieme.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: è amore?

È il settimanale Chi a riportare lo scoop. Nelle immagini pubblicate sul nuovo numero si vede Michelle Hunziker arrivare nell’hotel milanese la sera, dopo essere passata da casa a cambiarsi al termine della puntata di Striscia la Notizia, sulla sua rombante Porche fucsia (che non può passare inosservata).

Esce, poi, dall’hotel solo il mattino seguente alle ore 8 e 45; nelle immagini pubblicate su Chi, la si vede dirigersi nuovamente alla sua auto, su cui sale, per poi perdersi nel traffico.

Proprio a Chi, qualche tempo fa, Michelle Hunziker aveva rivelato che: “In amore sono pronta a ricominciare. Sono aperta a quello che mi vogliono fare arrivare dal cielo. Ho tante persone lassù che mi vogliono bene che si staranno organizzando”.

Giovanni Angiolini chi è: la partecipazione al GF Vip

Di fronte allo stesso hotel in cui è stata paparazzata la showgirl svizzera, viene avvistato anche Giovanni Angiolini. Poco minuti dopo che Michelle ha attraversato la porta dell’hotel milanese per recarsi in strada, infatti, è uscito anche il medico che si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello del 2015. Lui, con occhiali da sole e la mascherina sul volto, si è diretto a piedi alla Stazione Centrale.

Michelle Hunziker, dove ha trascorso la notte

È L’Excelsior Hotel Gallia di Milano che ha ospitato Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini per la notte in cui sono stati paparazzati da Chi che infatti riporta: “Li vediamo a Milano uscire separatamente dal centralissimo Excelsior Hotel Gallia, rifugio amato dai vip, dove entrambi hanno trascorso la notte.

Il Gallia è celebre anche per il suo ristorante, il preferito da Michelle prima, durante e dopo il suo legame con Tomaso Trussardi”.

Il magazine è sicuro che i due abbiano passato la notte insieme in gran segreto. In realtà, però, non c’è ancora nulla di certo dato che al momento nessuno vuole esporsi sul presunto flirt tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.