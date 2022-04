Piepaolo Pretelli in discoteca con una donna mora che non è Giulia Salemi: l’indiscrezione

Pierpaolo Pretelli sarebbe stato pizzicato in discoteca con un'altra donna che non era Giulia Salemi. I dettagli dell'indiscrezione bomba lanciata in queste ore.

Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli è stato al centro di uno scoop bomba; sembra infatti che l’ex velino sia stato pizzicato in discoteca con una donna che non è Giulia Salemi. Una notizia che ovviamente ha fatto scalpore, soprattutto se si considera che la coppia appare sempre più unita e che non ci sono mai stati segnali di una possibile crisi tra di loro.

Pierpaolo Pretelli in discoteca con un’altra donna: tutti i dettagli

Fin dal loro primo incontro, avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non hanno mai smesso di far parlare di loro. Una delle coppie più solide e complici del panorama italiano, seguitissima sui social e senz’altro tra le più chiacchierate e che potrebbe anche essere pronta al matrimonio.

Per questo l’ultima indiscrezione sul loro conto ha attirato così tanto l’attenzione. Sembra infatti che l’ex velino si sia concesso una serata senza la sua dolce metà e che sia andato in discoteca per passare qualche ora in totale relax. Proprio qui però avrebbe passato tutta la notte con un’altra donna.

A riportare la notizia è stato il settimanale Chi, ripresa da tutti i portali di gossip tra cui Novella 2000, che ha parlato di un incontro con quella che sembra essere una sua ex.

Il giornale precisa che non si tratta di Ariadna Romero, ma non ha voluto rivelare l’identità della ragazza.

Sembra però che i due non si siano lasciati andare ad atteggiamenti romantici e che si sia trattato solamente di una rimpatriata tra due persone che ancora oggi mantengono buoni rapporti. Hanno, insomma, solo approfittato di una serata di relax per fare due chiacchiere, come spiegato dal settimanale in queste ore.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: come procede la loro relazione

Sembra insomma che Giulia Salemi non abbia niente da nascondere e che la sua relazione con Pierpaolo Pretelli proceda a gonfie vele.

I due infatti non solo non hanno mai alimentato i gossip con presunti segnali di crisi, ma sono ad oggi una delle coppie più solide del panorama italiano.

Proprio di recente lo stesso ex velino è stato ospite a Verissimo e ne ha approfittato per raccontare la sua storia d’amore con Giulia, mostrandosi sempre più preso dalla sua dolce metà. “È stato un amore che è sempre cresciuto, dacché è iniziata come una convivenza, quindi una situazione non proprio naturale – ha rivelato a Silvia Toffanin – Pian piano abbiamo messo dei tasselli, ci sosteniamo a vicenda, non c’è assolutamente competizione.

Siamo fan l’uno dell’altro e ci sosteniamo“.

Parole, dunque, di una persona piuttosto innamorata e che bastano ad allontanare ogni possibile dubbio su una crisi tra i due.